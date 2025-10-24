Γκάζι: Αίτημα για σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

Αίτημα για σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού στο Γκάζι, έξω από το οποίο ξεψύχησε η 16χρονη, έχει κάνει η ΕΛΑΣ στο δήμο Αθηναίων, την ώρα που οι έρευνες για το θάνατο της άτυχης κοπέλας συνεχίζονται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεκροψία στη σορό της 16χρονης έδειξε πως κατέληξε από πνευμονικό οίδημα, ωστόσο, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις – τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται εντός του επόμενου μήνα –, θα δείξουν αν ο θάνατός της προκλήθηκε από την κατανάλωση αλκοόλ, αν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες, ή αν η κοπέλα κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΛΑΣ έχει κάνει αίτημα και προς το ΕΚΑΒ, σχετικά με τις διακομιδές που έγιναν το μοιραίο βράδυ από την οδό Δεκελέων, τόσο για τον αριθμό των περιστατικών μέθης, όσο και για το πού διακομίστηκαν.

Παράλληλα, αναμένεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση τα άτομα που ήταν μαζί με τη 16χρονη το βράδυ που κατέληξε.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τα ποτά του νυχτερινού μαγαζιού

Τα παραπάνω, εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τα ποτά που κατασχέθηκαν από το νυχτερινό μαγαζί που βρισκόταν η κοπέλα λίγο πριν πεθάνει, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν νοθευμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη και η παρέα της φέρονται να πέρασαν περίπου μία ώρα στο νυχτερινό μαγαζί, πριν η ίδια νιώσει αδιαθεσία και βγει έξω.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κορίτσι κατανάλωσε ένα ποτό στο εν λόγω club, ενώ κατά την παραγγελία της δεν της έγινε κάποιος ηλικιακός έλεγχος.

