24.10.2025 18:26

Γκάζι: Αίτημα για σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

24.10.2025 18:26
bar poto 88- new

Αίτημα για σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού στο Γκάζι, έξω από το οποίο ξεψύχησε η 16χρονη, έχει κάνει η ΕΛΑΣ στο δήμο Αθηναίων, την ώρα που οι έρευνες για το θάνατο της άτυχης κοπέλας συνεχίζονται. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεκροψία στη σορό της 16χρονης έδειξε πως κατέληξε από πνευμονικό οίδημα, ωστόσο, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις – τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται εντός του επόμενου μήνα –, θα δείξουν αν ο θάνατός της προκλήθηκε από την κατανάλωση αλκοόλ, αν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες, ή αν η κοπέλα κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΛΑΣ έχει κάνει αίτημα και προς το ΕΚΑΒ, σχετικά με τις διακομιδές που έγιναν το μοιραίο βράδυ από την οδό Δεκελέων, τόσο για τον αριθμό των περιστατικών μέθης, όσο και για το πού διακομίστηκαν

Παράλληλα, αναμένεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση τα άτομα που ήταν μαζί με τη 16χρονη το βράδυ που κατέληξε. 

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τα ποτά του νυχτερινού μαγαζιού

Τα παραπάνω, εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τα ποτά που κατασχέθηκαν από το νυχτερινό μαγαζί που βρισκόταν η κοπέλα λίγο πριν πεθάνει, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν νοθευμένα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη και η παρέα της φέρονται να πέρασαν περίπου μία ώρα στο νυχτερινό μαγαζί, πριν η ίδια νιώσει αδιαθεσία και βγει έξω

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κορίτσι κατανάλωσε ένα ποτό στο εν λόγω club, ενώ κατά την παραγγελία της δεν της έγινε κάποιος ηλικιακός έλεγχος

Αναρρώνει ο σκύλος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία – Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του

Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό λόγω τροχαίου – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Οι αγρότες ζεσταίνουν της μηχανές των τρακτέρ: Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις τον Νοέμβριο

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

