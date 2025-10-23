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23.10.2025 13:30

Γκάζι: Από πνευμονικό οίδημα πέθανε η 16χρονη

23.10.2025 13:30
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Πνευμονικό οίδημα είναι το αίτιο του θανάτου της 16χρονης που βρέθηκε νεκρή έξω από το μπαρ στο Γκάζι.

Αυτό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση την άτυχη κοπέλα, ενώ μένει πλέον να βγουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στη νεαρή μαθήτρια.

Η 16χρονη, σύμφωνα με τους φίλους της, είχαν βγει να πιουν στο μπαρ της περιοχής όπου ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και σωριάστηκε στο έδαφος, με ασθενοφόρο να την μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου και εξέπνευσε. Από το ίδιο μαγαζί άλλα 3 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε κατάσταση λιποθυμίας στο νοσοκομείο, με τις αρχές να έχουν στείλει για ανάλυση τα ποτά του καταστήματος.

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Το περιστατικό προκάλεσε και μία σύγχυση καθώς στο σημείο δεν εκλήθη ποτέ η αστυνομία, η οποία με ανακοίνωσή της ανέφερε πως ο πατέρας της κοπέλας τους ενημέρωσε αφού εξέπνευσε, κάτι που ο «Ευαγγελισμός» και το υπ. Υγείας διαψεύδουν, αναφέροντας πως τηρήθηκε το πρωτόκολλο και ενημερώθηκε η αστυνομία από τον Ευαγγελισμό.

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