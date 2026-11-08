Ιράν: Δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες κοντά στα Στενά του Ορμούζ

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Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες στην περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε στις 21:12 GMT, τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ακινητοποιήθηκαν έπειτα από την πρόσκρουσή τους στις νάρκες.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μετέδωσε ότι τα δύο πλοία διέσχισαν ένα τμήμα των Στενών του Ορμούζ που χαρακτηρίστηκε «μη ασφαλές», έχοντας απενεργοποιημένα τα συστήματα πλοήγησής τους.

Κατά την ίδια πηγή, τα δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές όταν προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, με αποτέλεσμα να διακόψουν την πορεία τους και να παραμείνουν ακινητοποιημένα.

UKMTO: Αναφορά για στρατιωτικό περιστατικό με φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Αναφορά για στρατιωτικό περιστατικό στον Κόλπο του Ομάν, στο οποίο εμπλέκεται φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου και στρατιωτικές δυνάμεις, έλαβε η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας (UKMTO)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε στις 21:32 GMT, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 18 ναυτικά μίλια (33,3 χιλιόμετρα) ανατολικά του Khor Fakkan, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αναφορά δεν διευκρινίζει ποιες στρατιωτικές δυνάμεις εμπλέκονται.

Άγνωστη η κατάσταση του πληρώματος

Η UKMTO διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, ενώ παραμένει άγνωστο εάν το πλοίο υπέστη ζημιές ή εάν υπήρξαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές έρευνες.



Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να παρακολουθούν τις τελευταίες ενημερώσεις για τη ναυτική ασφάλεια και να διατηρούν αυξημένη επίγνωση των εξελίξεων στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

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