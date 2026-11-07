Πολωνία: Βρέθηκαν 3 νεκροί στο σπίτι του δράστη του μακελειού στην Κρακοβία – Ακροδεξιός τρομοκρατης με πιθανούς συνεργάτες, λέει η κυβέρνηση (Video)

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Τρεις νεκροί εντοπίστηκαν στο σπίτι του υπόπτου για την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στην Κρακοβία της Πολωνίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Nagranie jak bohaterski polski policjant neutralizuje zamachowca. Policjantów było dwóch jeden walczy o życie po otrzymaniu trzech postrzałów, ten policjant Kamil Kosin, otrzymał jeden postrzał i będąc rannym dalej walczył o bezpieczeństwo ludzi. pic.twitter.com/3r3jsdhde5 — Dariusz Wiewiórka (@darekwiewiorka) November 7, 2026

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη της στενής οικογένειάς του», δήλωσε ο Τουσκ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου τους.

Έρευνες για όπλα και πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών

Οι πολωνικές Αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην κατοικία του υπόπτου και της οικογένειάς του, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εκεί μεγάλες ποσότητες οπλισμού.

«Ενδέχεται να υπάρχουν πολλά όπλα, πολλά πυροβόλα όπλα μέσα στο σπίτι» ανέφερε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ο Τουσκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν σύντομα ενδεχόμενους συνεργούς ή υποστηρικτές του δράστη.

Όπως σημείωσε, η αστυνομία και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν το κοινό για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη το συντομότερο δυνατό.

Ακροδεξιός ο δράστης

Ο ένοπλος, ο οποίος σκότωσε τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες σήμερα στην Κρακοβία, και τραυμάτισε άλλους 16, ήταν συνεπαρμένος από ακροδεξιά ιδεολογία, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.

«Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση στην Κρακοβία

Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε την επίθεση με πυροβολισμούς με τουλάχιστον 6 νεκρούς (4 γυναίκες και 2 άνδρες) και 16 τραυματίες στο κέντρο της Κρακοβίας ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ – Καμίζ, την ώρα που οι Πολωνοί πολίτες παρακολουθούν μουδιασμένοι τις εξελίξεις. Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε να διατηρηθεί η ενότητα σε αυτές τις κρίσιμες, όπως είπε, στιγμές.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στα νότια της χώρας, όταν ένας 25χρονος Πολωνός άνοιξε πυρ κατά περαστικών, ενώ στη συνέχεια με την παρέμβαση της αστυνομίας συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο αστυνομικοί, που νοσηλεύονται, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κηρύχθηκε πένθος στην πόλη μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος. Παράλληλα, ανάμεσα στους νεκρούς είναι κι ένας αλλοδαπός.

Δυνάμεις της πολωνικής αστυνομίας συνεχίζουν να κρατούν την περιοχή του συμβάντος αποκλεισμένη, την ώρα που εντείνονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο κέντρο της πόλης.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που συλλαμβάνεται ο δράστης της φονικής επίθεσης, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει, ενώ δεν αναζητούνται άλλοι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία.

🚨JUST IN: Active shooter In Krakow,Poland MANY KILLD, MANY INJURED



A man dressed in camouflage driving around in a black car shooting people at random pic.twitter.com/fMmHsVY8Bv — Svilen Georgiev (@siscostwo) November 7, 2026

Σε αυτό, ένας άνθρωπος με καλυμένα τα χαρακτηριστικά του είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με παρατεταμένο το όπλο και τον διατάζει να μείνει ακίνητος στην άσφαλτο.

Στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας προσγειώθηκε ελικόπτερο αεροδιακομιδών, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού και τη μεταφορά τραυματιών.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X, όπου εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, που – όπως έγραψε – ήταν άμεση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι τόνισε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. «Περιμένω λεπτομερής επεξήγηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτά τα δραματικά γεγονότα (…). Η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα» έγραψε ο Ναβρόκι στο X.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς, μας είπαν να μείνουμε στα δωμάτιά μας»

Μια αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην πολωνική πόλη.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς από δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι που λάβαμε ένα τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τους δόθηκε εντολή να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι νεωτέρας.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

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