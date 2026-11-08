F1: Ο Νόρις στην pole position για 3η διαδοχική χρονιά στο Σάο Πάολο – Έξαλλος ο Ράσελ, εκτός μάχης ο Φερστάπεν

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Ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε για τρίτη σερί χρονιά την pole position στο Grand Prix του Σάο Πάολο, καθώς σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (7/11), οι οποίες καθυστέρησαν σημαντικά -κατά 2,5 ώρες- λόγω της καταρρακτώδους βροχής στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με τη Mercedes, ωστόσο θα υποχωρήσει κατά πέντε θέσεις στην εκκίνηση λόγω ποινής. Έτσι, στην πρώτη σειρά θα βρεθεί δίπλα στον Νόρις ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής και ομόσταβλός του, Κίμι Αντονέλι.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ ήταν τέταρτος ταχύτερος με τη Ferrari, αλλά θα έχει επίσης ποινή δέκα θέσεων. Ως εκ τούτου, ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls θα εκκινήσει από την τρίτη θέση και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi από την τέταρτη.

Η βροχή δυνάμωσε στην τελική φάση των κατατακτήριων δοκιμών, καθιστώντας αδύνατη τη βελτίωση των χρόνων. Μάλιστα, τα τελευταία πέντε λεπτά κύλησαν χωρίς να βρίσκεται κάποιο μονοθέσιο στην πίστα.

«Σήμερα ο στόχος ήταν να πάρω την pole position. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ο τρόπος με τον οποίο το πετυχαίνεις, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος», δήλωσε ο Νόρις, μετά από μια διαδικασία που ξεκίνησε και στη συνέχεια διακόπηκε για σχεδόν μιάμιση ώρα.

Έξαλλος ο Ράσελ μετά την ακύρωση του γρήγορου γύρου

Ο Τζορτζ Ράσελ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο. Παρότι γνώριζε ότι θα δεχόταν ποινή και θα υποχωρούσε στην εκκίνηση, ήθελε να ολοκληρώσει τις κατατακτήριες στην κορυφή. Ωστόσο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του όταν βρέθηκε πίσω από τον Άλεξ Άλμπον της Williams.

«Φίλε, μου είπες να κόψω ταχύτητα! Τι στο καλό;», φώναξε μέσω ασυρμάτου, όταν αντιλήφθηκε ότι δεν είχε πλέον περιθώριο να συνεχίσει την προσπάθειά του. Λίγο αργότερα, πρόσθεσε: «Δεύτερος. Δεν θέλω να είμαι δεύτερος. Θέλω να είμαι πρώτος».

Ο Ίσακ Χατζάρ θα εκκινήσει πέμπτος με τη Red Bull, ενώ ο Όλιβερ Μπέρμαν θα βρίσκεται στην έκτη θέση με τη Haas. Ο Ράσελ υποχώρησε στην έβδομη θέση, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο κατέλαβε την όγδοη, αξιοποιώντας την εμπειρία του στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η Aston Martin κατάφερε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν να φτάσει στην τρίτη και τελευταία φάση των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Άλμπον ήταν ένατος, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren δέκατος.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν αποκλείστηκε από τη δεύτερη φάση (Q2), η οποία διακόπηκε με κόκκινη σημαία μετά το ατύχημα του Ραφαέλ Καμάρα, ο οποίος πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη Haas. Ο Ολλανδός έχει ποινή 30 θέσεων στην εκκίνηση λόγω αλλαγών στη μονάδα ισχύος.

Εκτός συνέχειας έμεινε και ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari. Ο Βρετανός έχει συγκεντρώσει ποινές από αλλαγές στον κινητήρα που αντιστοιχούν σε υποχώρηση 65 θέσεων, με αποτέλεσμα να εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις του grid.

Ακολούθησε νέα διακοπή, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συντρίμμια από την πίστα, πριν αρχίσει η καθοριστική τρίτη φάση των κατατακτήριων. Οι συνθήκες είχαν βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του Q2, με τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Φερνάντο Αλόνσο να αξιοποιεί την εμπειρία του και να είναι ο πρώτος οδηγός που επέλεξε ενδιάμεσα ελαστικά.

Νωρίτερα, ο Καμάρα είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στις εξέδρες, καθώς κατάφερε να προκριθεί στη δεύτερη φάση. Αντίθετα, ο συμπατριώτης του Γκαμπριέλ Μπορτολέτο είχε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα, για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Ο Βραζιλιάνος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες ελαστικών, περίπου επτά λεπτά πριν από το τέλος της διαδικασίας. Κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα και να οδηγήσει μέχρι τα pits, ωστόσο οι ζημιές ήταν τόσο εκτεταμένες που δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για την αποκατάστασή τους. Έτσι, κατετάγη τελευταίος.

Από την πρώτη κιόλας φάση αποκλείστηκαν και τα δύο μονοθέσια της Alpine, αμφότερες οι Cadillac, καθώς και ο Λανς Στρολ της Aston Martin.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις κατατακτήριες δοκιμές του Ιντερλάγκος:

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Λάντο Νόρις (McLaren) 1:27.470 2. Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) +0.204 3. Κίμι Αντονέλι (Mercedes) +0.625 4. Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) +0.819 5. Λίαμ Λόσον (Racing Bulls) +0.851 6. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Audi) +1.198 7. Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull) +1.198 8. Όλιβερ Μπέρμαν (Haas) +2.361 9. Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin) +2.84110. Άλεξ Άλμπον (Williams) +2.98611. Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) 1:30.00112. Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) +0.368*13. Ραφαέλ Καμάρα (Haas) +1.514*14. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Racing Bulls) +1.686*15. Κάρλος Σάινθ (Williams) +1.784*16. Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) Χωρίς χρόνο17. Φράνκο Κολαπίντο (Alpine) 1:33.32718. Πιερ Γκασλί (Alpine) +0.222**19. Λανς Στρολ (Aston Martin) +0.426**20. Βάλτερι Μπότας (Cadillac) +0.447**21. Σέρχιο Πέρεζ (Cadillac) +1.182**22. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Audi) +8.237**

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