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07.10.2026 14:00

F1: Επιστρέφει στην Αφρική το 2030 με αγώνα στη Ρουάντα

07.10.2026 14:00
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credit: AP

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Η Φόρμουλα Ένα (Formula 1) αναμένεται να επιστρέψει στην αφρικανική ήπειρο το 2030, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του RacingNews365 την Τρίτη (5/10), έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη διεξαγωγή αγώνα στη Ρουάντα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας ενδέχεται να γίνει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η Φόρμουλα Ένα δεν πραγματοποιήσει αγώνα στην Αφρική απ’ το 1993, όταν φιλοξενήθηκε το τελευταίο Grand Prix της Νότιας Αφρικής. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει έκτοτε από διοργανωτές της ηπείρου, δεν έχει καταστεί εφικτή η επιστροφή του πρωταθλήματος. Ο πρόεδρος της Ρουάντας, Πολ Καγκάμε, είχε εκφράσει για πρώτη φορά το 2024 την πρόθεση της χώρας του να διεκδικήσει τη φιλοξενία ενός αγώνα της Φόρμουλα Ένα.

Αρχικά, στην κοινότητα της Φόρμουλα Ένα υπήρχε σκεπτικισμός, καθώς η Ρουάντα δεν διαθέτει σήμερα πίστα που να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνα κορυφαίου επιπέδου στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με το RacingNews365, υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή μόνιμης εγκατάστασης λίγο έξω από την πρωτεύουσα της χώρας, Κιγκάλι, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την έδρα του Grand Prix.

Η συμφωνία, εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της Φόρμουλα Ένα στην Αφρική έπειτα από 37 χρόνια.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 14:44
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