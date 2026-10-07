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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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07.10.2026 10:57

Αυτές είναι οι πέντε φθηνότερες μοτοσικλέτες A2 της ελληνικής αγοράς

07.10.2026 10:57
A2_MOTO

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Με τιμές από 4.990 ευρώ και επιλογές από naked μέχρι Adventure, αυτές είναι οι πιο προσιτές μοτοσικλέτες που εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα όρια ισχύος της A2 κατηγορίας διπλώματος

Για πολλούς νέους αναβάτες, η κατηγορία Α2 είναι το σημείο στο οποίο η μοτοσικλέτα παύει να αποτελεί απλώς ένα οικονομικό μέσο μετακίνησης και αποκτά ουσιαστικές δυνατότητες. Το ανώτατο όριο ισχύος των 47,6 ίππων (35 kW), είναι αρκετό ώστε μια σύγχρονη μοτοσικλέτα να μπορεί να καλύψει σχεδόν κάθε ανάγκη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι για να εκμεταλλευτεί κανείς ολόκληρο το επιτρεπόμενο όριο της κατηγορίας Α2 δεν χρειάζεται να ξοδέψει μια μικρή περιουσία. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν μοτοσικλέτες που βρίσκονται πολύ κοντά ή ακριβώς στα 35 kW και κοστίζουν ακόμη και λιγότερο από 5.000 ευρώ. Αυτό ακριβώς είναι και το κριτήριο για το συγκεκριμένο άρθρο λοιπόν: ψάξαμε τις οικονομικότερες μοτοσικλέτες που προσφέρουν ουσιαστικά τη μέγιστη απόδοση που μπορεί νόμιμα να οδηγήσει ένας κάτοχος διπλώματος Α2.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:51
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