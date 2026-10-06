Επίσημη παρουσίαση του νέου αμιγώς ηλεκτρικού pick-up, Maxus eTERRON 9 (photos)

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Το Maxus eTERRON 9 αποτελεί τη νέα αμιγώς ηλεκτρική πρόταση στην κατηγορία των pick-up, συνδυάζοντας ένα ισχυρό σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης με τις δυνατότητες φόρτωσης, ρυμούλκησης και κίνησης εκτός δρόμου που απαιτεί ο χαρακτήρας της κατηγορίας.

Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της επαγγελματικής χρήσης όσο και στην καθημερινότητα και τις δραστηριότητες αναψυχής, προσφέρει πενταθέσια καμπίνα, ευρύχωρη καρότσα και έναν επιπλέον προστατευμένο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το εμπρός καπό. Παράλληλα, η λειτουργία VehicletoLoad (V2L) αξιοποιεί την ενέργεια της μπαταρίας για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών και εργαλείων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες χρήσης του οχήματος.

Στην καρδιά του eTERRON 9 βρίσκεται ένα σύστημα δύο ηλεκτροκινητήρων, έναν σε κάθε άξονα, με συνδυασμένη μέγιστη ισχύ 325 kW και ροπή 700 Nm. Η άμεση απόκριση της ηλεκτρικής κίνησης επιτρέπει επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 190 χλμ./ώρα. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 102,2 kWh εξασφαλίζει συνδυασμένη αυτονομία έως 430 χλμ. κατά WLTP, προσφέροντας την εμβέλεια που απαιτείται για καθημερινές μετακινήσεις, μεγαλύτερα ταξίδια αλλά και επαγγελματική χρήση.

Οι δυνατότητες αυτές συνδυάζονται με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 650 κιλά, ανάλογα με την έκδοση, και ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά με ρυμουλκούμενο που διαθέτει φρένα.

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