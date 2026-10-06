Η BMW έφτιαξε το εκατομμυριοστό M αυτοκίνητο

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Η BMW M έφτασε το ορόσημο του 1.000.000ού αυτοκινήτου, με μια M3 σε Fire Orange III να γράφει ιστορία στο εργοστάσιο του Μονάχου.

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της BMW M καταγράφηκε στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, καθώς από τη γραμμή παραγωγής πέρασε το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων της BMW M.

Και δύσκολα θα μπορούσε να επιλεγεί καταλληλότερο μοντέλο για τη συγκεκριμένη στιγμή. Το αυτοκίνητο με τον αριθμό 1.000.000 είναι μια BMW M3, βαμμένη στην ιδιαίτερη απόχρωση BMW Individual Fire Orange III, συνδέοντας ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα του M Division με ένα ορόσημο που έρχεται περισσότερο από πέντε δεκαετίες μετά τη δημιουργία του.

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