search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 11:40
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 11:03

Η BMW έφτιαξε το εκατομμυριοστό M αυτοκίνητο

06.10.2026 11:03
P90658846_highRes_one-million-times-th

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η BMW M έφτασε το ορόσημο του 1.000.000ού αυτοκινήτου, με μια M3 σε Fire Orange III να γράφει ιστορία στο εργοστάσιο του Μονάχου.

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της BMW M καταγράφηκε στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, καθώς από τη γραμμή παραγωγής πέρασε το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων της BMW M.

Και δύσκολα θα μπορούσε να επιλεγεί καταλληλότερο μοντέλο για τη συγκεκριμένη στιγμή. Το αυτοκίνητο με τον αριθμό 1.000.000 είναι μια BMW M3, βαμμένη στην ιδιαίτερη απόχρωση BMW Individual Fire Orange III, συνδέοντας ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα του M Division με ένα ορόσημο που έρχεται περισσότερο από πέντε δεκαετίες μετά τη δημιουργία του.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα τρία φθηνότερα μοντέλα της FIAT στην Ελλάδα – Όλα κάτω από 19.000 ευρώ

Τι είναι αυτή η πινακίδα με τις δύο θερμοκρασίες στους αυτοκινητοδρόμους και τι εξυπηρετεί

Ο Xavier Chardon κορυφαίος CEO στα Eurostar Awards 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papaggelis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Αυτή είναι η Αναστασούλα μου» – Με τη φωτογραφία της 18χρονης κόρης του στα χέρια κατέθεσε ο Ηλίας Παπαγγελής

ambulance tyrkey new
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: 15χρονoς μαχαίρωσε συμμαθητές του έξω από σχολείο – Επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν, οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση

american-idol-caleb-flynn
ΚΟΣΜΟΣ

American Idol: Ο πρώην παίκτης που καταδικάστηκε ζητούσε από τις κόρες του να πουν ψέματα μετά τη δολοφονία της συζύγου του

JeffreyArcher
ΚΟΣΜΟΣ

Jeffrey Archer: Πέθανε ο συγγραφέας των 300 εκατ. αντιτύπων – Η πολιτική, το σκάνδαλο και η φυλακή

P90658846_highRes_one-million-times-th
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW έφτιαξε το εκατομμυριοστό M αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις μεγάλες «μάχες» και ποιοι πάνε ταμείο – Τα ποσά και οι ημερομηνίες

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

androulakis- karaklioumi – vorodis- xouliarakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Γενέθλια ΝΔ με ρήγματα, η ημερομηνία Σαμαρά, media training στην ΕΛΑΣ από Καρακλιούμη, ο Χουλιαράκης, το ρίσκο του ΠΑΣΟΚ και η οχύρωση από Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 11:39
papaggelis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Αυτή είναι η Αναστασούλα μου» – Με τη φωτογραφία της 18χρονης κόρης του στα χέρια κατέθεσε ο Ηλίας Παπαγγελής

ambulance tyrkey new
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: 15χρονoς μαχαίρωσε συμμαθητές του έξω από σχολείο – Επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν, οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση

american-idol-caleb-flynn
ΚΟΣΜΟΣ

American Idol: Ο πρώην παίκτης που καταδικάστηκε ζητούσε από τις κόρες του να πουν ψέματα μετά τη δολοφονία της συζύγου του

1 / 3