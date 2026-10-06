Τα τρία φθηνότερα μοντέλα της FIAT στην Ελλάδα – Όλα κάτω από 19.000 ευρώ

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Τα φθηνότερα μοντέλα της FIAT ξεκινούν από 11.590 ευρώ και προσφέρουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην οικονομική μετακίνηση, από την πόλη μέχρι τις οικογενειακές διαδρομές.
Η αγορά ενός καινούργιου οχήματος με συγκρατημένο προϋπολογισμό απαιτεί πλέον προσεκτική αναζήτηση. Στην περίπτωση της FIAT, πάντως, υπάρχουν ακόμη επιλογές με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από 19.000 ευρώ, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό τρόπο ζωής.
Το Topolino, το Pandina και το Grande Panda αποτελούν τις τρεις πιο προσιτές προτάσεις της ιταλικής μάρκας, με μία ουσιαστική διευκρίνιση: το Topolino είναι ηλεκτρικό τετράκυκλο, με σαφώς πιο συγκεκριμένο πεδίο χρήσης από τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα. Επομένως, η επιλογή ανάμεσά τους ξεκινά από το τι χρειάζεται πραγματικά ο αγοραστής και στη συνέχεια περνά στην τιμή.
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