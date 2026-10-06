Τι είναι αυτή η πινακίδα με τις δύο θερμοκρασίες στους αυτοκινητοδρόμους και τι εξυπηρετεί

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Αν και με την πρώτη ματιά φαίνεται ως μια απλή μετεωρολογική λεπτομέρεια, το ερώτημα είναι, γιατί δύο ενδείξεις και σε τι χρησιμεύει η πληροφορία για την θερμοκρασία οδοστρώματος;

Σε πρόσφατο ταξίδι μας στην Τσεχία, παρατηρήσαμε κάποιες ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) στους αυτοκινητόδρομους, οι οποίες ανέγραφαν δύο διαφορετικές ενδείξεις θερμοκρασιών, μια για τον αέρα (Χ°C ατμόσφαιρας) και μια για την άσφαλτο (Χ°C οδοστρώματος).

Όπως αποδείχθηκε τελικά, δεν πρόκειται για μια εργολαβική υπερβολή με στόχο την υπερχρέωση (είδατε για να έχεις μάθει στο πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα;) αλλά για ένα κρίσιμο εργαλείο οδικής ασφάλειας.

Τι είναι αυτή η πινακίδα;

Οι ενδείξεις αυτές προέρχονται από τα Συστήματα Πληροφοριών Οδικού Καιρού (RWIS – Road Weather Information Systems). Πρόκειται για αυτόνομους μετεωρολογικούς σταθμούς εγκατεστημένους κατά μήκος του οδικού δικτύου, οι οποίοι συνδυάζουν:

Αισθητήρες περιβάλλοντος: Μετρούν τη θερμοκρασία αέρα, την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου.

Μετρούν τη θερμοκρασία αέρα, την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου. Ενσωματωμένους αισθητήρες ασφάλτου: Τοποθετούνται μέσα στο υπόστρωμα του δρόμου και μετρούν τη θερμοκρασία της επιφάνειας, καθώς και την παρουσία νερού, αλατιού ή πάγου.

Γιατί η θερμοκρασία του δρόμου διαφέρει από τον αέρα;

Ο αέρας και η άσφαλτος έχουν τελείως διαφορετικές θερμοχωρητικότητες. Η άσφαλτος απορροφά και συγκρατεί τη θερμότητα, με αποτέλεσμα να έχει συχνά εντελώς διαφορετική θερμοκρασία από το περιβάλλον. Η ταυτόχρονη προβολή των θερμοκρασιών εξυπηρετεί τα εξής:

Το χειμώνα, προειδοποιεί για τον περιβόητο «μαύρο πάγο»: Ο αέρας μπορεί να βρίσκεται λίγους βαθμούς πάνω από το μηδέν αλλά το οδόστρωμα να βρίσκεται στους -1 ή και πιο κάτω. Σε αυτή την περίπτωση, η υγρασία πάνω στον δρόμο παγώνει ακαριαία, δημιουργώντας μαύρο πάγο ένα λεπτό, «αόρατο» και εξαιρετικά ολισθηρό στρώμα στο δρόμο, που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Το καλοκαίρι προειδοποιεί για υπερθέρμανση & φθορά ελαστικών: Η άσφαλτος απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία και μπορεί να φτάσει πολύ εύκολα τους 60 βαθμούς κελσίου, ακόμα και σε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης όπως είναι η Τσεχία, ενώ ο αέρας να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα θερμοκρασιακά, στην περιοχή των 30 βαθμών. Η ζεστή επιφάνεια του δρόμου προκαλεί υπερθέρμανση των ελαστικών επιταχύνοντας την φθοράς τους, ενώ σε περίπτωση που αυτά είναι ήδη καταπονημένα και μεταφέρουν μεγάλο φορτίο (όπως σε φορτηγά), υπάρχει περίπτωση ακόμα και αποκόλλησης πέλματος η ξαφνικού «κλαταρίσματος».

Οι ενδείξεις αυτές λοιπόν προειδοποιούν τους χρήστες των δρόμων για δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις και αυτοί, οφείλουν να προσαρμόσουν την οδήγηση τους αναλόγως, με βάση το όχημα τους και την εποχή.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, στους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους (όπως η Εγνατία Οδός, ο Μορέας, ο Ε65 και ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου), υπάρχουν εγκατεστημένοι οι απαραίτητοι μετεωρολογικοί αισθητήρες (RWIS) μέσα στην άσφαλτο και στο περιβάλλον, αλλά δεν χρησιμοποιούνται στοιχεία οδικής σήμανσης που να αναγράφουν ταυτόχρονα τους δύο αριθμούς.

Τα αναλυτικά δεδομένα θερμοκρασίας αέρα και οδοστρώματος στέλνονται αδιάλειπτα στα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας των εταιρειών συντήρησης, οι οποίες τα αξιοποιούν εσωτερικά για να συντονίζουν προληπτικά τις αλατιέρες και τα εκχιονιστικά. Ο οδηγός στους ελληνικούς δρόμους δεν βλέπει τις ακριβείς αριθμητικές μετρήσεις στις ηλεκτρονικές πινακίδες (VMS), αλλά λαμβάνει αυτόματα στοχευμένα προειδοποιητικά γραπτά μηνύματα (όπως «ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΓΕΤΟΥ» ή «ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ») τη στιγμή που οι αισθητήρες εντοπίσουν επικίνδυνη πτώση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος.

Πηγή: autotypos.gr

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