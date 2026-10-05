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05.10.2026 17:00

Επέστρεψε ο θρύλος Peugeot E-208 GTi

05.10.2026 17:00
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Το νέο Peugeot E-208 GTi έκανε την πανελλήνια πρεμιέρα του στην Auto Athina 2026. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της γαλλικής εταιρείας έχει έναν ηλεκτροκινητήρα 281 ίππων και 345 Nm ροπής, με ειδικά εξελιγμένο High-Perfromance σύστημα διαχείρισης της ενέργειας, χωρίς περιορισμό ισχύος ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης.

Με αναλογία μόλις 5,5 κιλά ανά ίππο, το μοντέλο επιταχύνει από 0 στα 100χλμ/ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα, καλύπτει τα 1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα και επιταχύνει από 80 στα 120 χλμ/ώρα σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ/ώρα.

Οι επεμβάσεις των μηχανικών δεν περιορίζονται στην ισχύ. Το αμάξωμα είναι χαμηλωμένο κατά 25 χιλιοστά, ενώ τα μετατρόχια έχουν αυξηθεί κατά 56 χιλιοστά εμπρός και 28 χιλιοστά πίσω. Το ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο συνδυάζεται με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ειδικά ελατήρια και αμορτισέρ με υδραυλικά stops, καθώς και πρόσθετη πίσω αντιστρεπτική δοκό 31mm, με στόχο την ακρίβεια, την πρόσφυση και την οδηγική απόλαυση.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει εμπρός αεριζόμενους δίσκους 35,5 εκατοστών με τετραπίστονες δαγκάνες. Στη λειτουργία Sport, το ESP διαθέτει ειδική ρύθμιση, ενώ η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση απενεργοποιείται, προσφέροντας πιο άμεση και φυσική αίσθηση στον οδηγό.

Στο εσωτερικό, τα sport καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και αποκλειστική επένδυση, οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας και η κόκκινη μοκέτα συνδυάζονται με το compact τιμόνι με επένδυση Alcantara και έμβλημα «208 GTi».

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην τιμή των 38.900 ευρώ, συνυπολογίζοντας την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

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Επέστρεψε ο θρύλος Peugeot E-208 GTi

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