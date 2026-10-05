search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 12:08
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 10:25

Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Τι πρέπει να γνωρίζεις

05.10.2026 10:25
aftokinito_parking_0510_1920-1080_new
credit: unsplash

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα ατυχήματα σε πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα συχνά και συνήθως προκαλούν σύγχυση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη.

Τα τρακαρίσματα σε πάρκινγκ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν ακόμα και με μικρή απροσεξία: μια πόρτα που ανοίγει απρόσεκτα, μια λάθος εκτίμηση όταν κάνεις όπισθεν ή ένα γρατζούνισμα σε στενό χώρο.

Η κάλυψη εξαρτάται από το είδος του ασφαλιστηρίου και τους όρους του συμβολαίου σου:

  • Βασική ασφάλεια: Καλύπτει ζημιές προς τρίτους, όχι όμως στο δικό σου όχημα.
  • Μικτή ασφάλεια: Καλύπτει και το δικό σου όχημα, αλλά συχνά με εξαιρέσεις για ζημιές σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους.
  • Αν το πάρκινγκ θεωρείται ότι παρέχει φύλαξη (π.χ. παραδίδεις τα κλειδιά), μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι ευθύνης.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο: Τι πρέπει να ελέγξεις πριν αγοράσεις

Στην Ελλάδα το Geely E2: Το premium μικρό με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στο…χάος της Σεπάνγκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
santseth new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου – Στη σκιά της υπόθεσης της έξωσης της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ

pierrakakis-mitsotakis-proypologismos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027

parousiasi vivliou (1)
ΒΙΒΛΙΟ

«Το μισό του μηδέν» του Μηνά Βιντιάδη στον ΙΑΝΟ Θεσσαλονίκης

PIKE_EKTELESI
ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Η Christa Pike «μπορεί να μην αναρρώσει ποτέ» μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

bouli new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Έναρξη της νέας τακτικής Συνόδου με τον καθιερωμένο αγιασμό – Τα πηγαδάκια και τα στιγμιότυπα (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

plakias karystianoy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» – Η αιχμηρή αντίδραση Πλακιά στην Καρυστιανού

mazwnakis-2
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Προποφόλη στις τοξικολογικές – Οι έξι συσκευές, οι νέοι μάρτυρες και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 12:08
santseth new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου – Στη σκιά της υπόθεσης της έξωσης της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ

pierrakakis-mitsotakis-proypologismos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027

parousiasi vivliou (1)
ΒΙΒΛΙΟ

«Το μισό του μηδέν» του Μηνά Βιντιάδη στον ΙΑΝΟ Θεσσαλονίκης

1 / 3