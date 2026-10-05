Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Τι πρέπει να γνωρίζεις

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Τα ατυχήματα σε πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα συχνά και συνήθως προκαλούν σύγχυση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη.

Τα τρακαρίσματα σε πάρκινγκ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν ακόμα και με μικρή απροσεξία: μια πόρτα που ανοίγει απρόσεκτα, μια λάθος εκτίμηση όταν κάνεις όπισθεν ή ένα γρατζούνισμα σε στενό χώρο.

Η κάλυψη εξαρτάται από το είδος του ασφαλιστηρίου και τους όρους του συμβολαίου σου:

Βασική ασφάλεια : Καλύπτει ζημιές προς τρίτους, όχι όμως στο δικό σου όχημα .

: Καλύπτει ζημιές προς τρίτους, όχι όμως στο δικό σου . Μικτή ασφάλεια : Καλύπτει και το δικό σου όχημα, αλλά συχνά με εξαιρέσεις για ζημιές σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους.

: Καλύπτει και το δικό σου όχημα, αλλά συχνά με εξαιρέσεις για ζημιές σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους. Αν το πάρκινγκ θεωρείται ότι παρέχει φύλαξη (π.χ. παραδίδεις τα κλειδιά), μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι ευθύνης.

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