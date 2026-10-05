Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Τι πρέπει να γνωρίζεις

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Τα ατυχήματα σε πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα συχνά και συνήθως προκαλούν σύγχυση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη.
Τα τρακαρίσματα σε πάρκινγκ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν ακόμα και με μικρή απροσεξία: μια πόρτα που ανοίγει απρόσεκτα, μια λάθος εκτίμηση όταν κάνεις όπισθεν ή ένα γρατζούνισμα σε στενό χώρο.
Η κάλυψη εξαρτάται από το είδος του ασφαλιστηρίου και τους όρους του συμβολαίου σου:
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