Στην Ελλάδα το Geely E2: Το premium μικρό με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

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Η Geely διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου με το νέο E2, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο που επιχειρεί να συνδυάσει μικρές εξωτερικές διαστάσεις με χώρους, εξοπλισμό και ποιότητα που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Από 19.990 ευρώ στην Ελλάδα

Η βασική προτεινόμενη λιανική τιμή του Geely E2 PRO είναι 21.990 ευρώ, όμως μέσω του προγράμματος FREEDOM Bonus παρέχεται άμεσο οικονομικό όφελος 2.000 ευρώ. Έτσι, η τιμή διαμορφώνεται στα 19.990 ευρώ.

Με την επιπλέον αξιοποίηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά III», η τιμή του E2 μπορεί να ξεκινήσει από 16.990 ευρώ.

Η Geely προσφέρει επίσης το πρόγραμμα FREEDOM Finance, με επιλογές χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν 0% επιτόκιο για 60 μήνες ή 3,9% για 72 μήνες, με δόση από 186 ευρώ τον μήνα. Τα FREEDOM Bonus και FREEDOM Finance δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.

Μικρό εξωτερικά, μεγαλύτερο μέσα

Το E2 έχει μήκος 4.135 mm, πλάτος 1.805 mm και ύψος 1.580 mm, επομένως παραμένει αρκετά compact ώστε να ταιριάζει στην καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη. Το μεταξόνιο όμως φτάνει τα 2.650 mm, κάτι που επιτρέπει στη Geely να εκμεταλλευτεί καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο autotypos.

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