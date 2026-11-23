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Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους απηύθυνε την Κυριακή (22/11) έκκληση για ειρήνη σε περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιδημίας Έμπολα που έχει στοιχίσει τη ζωή μέχρι τώρα σε σχεδόν 5.700 ανθρώπους.

Ο Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι η συχνότητα των επιθέσεων σε όλη την ανατολική χώρα έχει αυξηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου, επηρεάζοντας σοβαρά την αντιμετώπιση του Έμπολα.

«Σφοδρές μάχες συνεχίζονται από χθες κοντά σε ένα νοσοκομείο στο Ιτούρι — σε μια περιοχή κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε για πρώτη φορά η επιδημία του Έμπολα», δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ στη διαδικτυακή πλατφόρμα X.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου αναγκάστηκε να κρυφτεί για να σώσει τη ζωή του σε ένα μαιευτήριο της εγκατάστασης για περισσότερες από 24 ώρες. «Η κατάσταση έχει διαταράξει το έργο του νοσοκομείου και την ευρύτερη αντιμετώπιση του Έμπολα, θέτοντας τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε σοβαρό κίνδυνο», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, καταλήγοντα ότι «το καλύτερο φάρμακο είναι η ειρήνη».

Συνολικά 5.678 θάνατοι από τα 11.613 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί στη χειρότερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία της κεντροαφρικανικής χώρας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο ιός έχει εξαπλωθεί σε περιοχές της ανατολικής και βορειοανατολικής ΛΔ του Κονγκό, οι οποίες μαστίζονται από πολέμους και βία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Σε ενημέρωση το Σάββατο, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι ενώ σε ορισμένες περιοχές παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση των κρουσμάτων, «η συνεχής, υψηλού επιπέδου μετάδοση συνεχίζεται συνολικά στη χώρα» και ως εκ τούτου «η επιδημία παραμένει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος».

Οι επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου παραμένουν οι επαρχίες που έχουν πληγεί περισσότερο.

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