Νέο Hyundai Tucson: Αναλυτικά η γκάμα κινητήρων με έως 292 ίππους

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Το ολοκαίνουργιο Hyundai Tucson αποκαλύφθηκε με έως 292 PS, HEV και PHEV εκδόσεις, μεγαλύτερες διαστάσεις και νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Η Hyundai αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο Tucson, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα σημαντικότερα και εμπορικότερα μοντέλα της στην ευρωπαϊκή αγορά. Η νέα γενιά μεγαλώνει σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις, αποκτά εντελώς νέα σχεδιαστική ταυτότητα μέσα και έξω και κάνει σημαντικό τεχνολογικό άλμα με το νέο σύστημα infotainment Pleos Connect, το οποίο βασίζεται σε Android Automotive OS και ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

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