Ο Μπεν Άφλεκ γύρισε σελίδα μετά την Τζένιφερ Λόπεζ: «Είμαι καλά και ευτυχισμένος single»

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Μετά από δύο γάμους, αρκετές πολυσυζητημένες σχέσεις και μια ζωή που έχει βρεθεί πολλές φορές κάτω από το μικροσκόπιο, ο Μπεν Άφλεκ φαίνεται πως βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση. Δεν ψάχνει απεγνωσμένα τον έρωτα, δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα και, κυρίως, δεν αισθάνεται ότι του λείπει κάτι επειδή είναι single.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, με αφορμή τη νέα του ταινία Animals του Netflix, ο ηθοποιός μίλησε με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια για την προσωπική του ζωή και παραδέχτηκε πως αυτή την περίοδο έχει άλλες προτεραιότητες.

«Δουλεύω πολύ και βλέπω τα παιδιά μου και δεν υπάρχει πολύς χώρος. Δεν τρέχω από εδώ κι από εκεί. Δεν είναι μεγάλη προτεραιότητα στη ζωή μου», είπε αναφερόμενος στο dating.

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά όσων είπε. Ο Μπεν Άφλεκ δεν παρουσιάζει τη single ζωή ως μια προσωρινή κατάσταση που περιμένει να τελειώσει. Αντίθετα, μοιάζει να είναι πραγματικά συμφιλιωμένος με αυτήν.

Ο Μπεν Άφλεκ ξεκαθαρίζει: «Είμαι καλά και ευτυχισμένος»

«Νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο, όταν λες: “Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος”. «Ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές μου» εξήγησε και συμπλήσωσε: «Δεν μπορείς να έχεις δύο πράγματα που είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σου. Για μένα, αυτά είναι τα παιδιά μου. Αυτό είναι λοιπόν. Και μετά έχω τη δουλειά μου, την οποία αγαπώ».

Ο Μπεν Άφλεκ έχει τρία παιδιά από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ και φαίνεται πως η οικογένειά του αποτελεί πλέον το σταθερό σημείο γύρω από το οποίο οργανώνει τη ζωή του. Η δουλειά του παραμένει επίσης σημαντική, αφήνοντας λιγότερο χώρο για την αναζήτηση μιας νέας σχέσης.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο Μπεν Άφλεκ έχει κλείσει οριστικά την πόρτα στις σχέσεις. Απλώς δεν φαίνεται διατεθειμένος να τις κάνει αυτοσκοπό. «Ποιος ξέρει τι περιπέτειες θα φέρει η ζωή. Είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά δεν προσπαθώ να κυνηγήσω κάτι», είπε.

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