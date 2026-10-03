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03.10.2026 16:33

Ξεκίνησαν πάλι τα δρομολόγια πλοίων από τον Πειραιά – Αλλαγές στις ώρες αναχώρησης

03.10.2026 16:33
LIMANI_PIREA

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Ξεκινούν σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ξεκίνησαν οι πρώτες αναχωρήσεις πλοίων προς τις Κυκλάδες, με τα δρομολόγια να προγραμματίζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Από το πρωί εκατοντάδες επιβάτες περιμένουν τις νεότερες ανακοινώσεις για την ώρα αναχώρησης των συνολικά 19 προγραμματισμένων δρομολογίων για σήμερα.

Το πλοίο «Μύκονος» με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη είχε αρχική ώρα αναχώρησης στις 07:00, η οποία μεταφέρθηκε για τις 15:00, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε για τις 16:00.

Η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι, μετά τη λήξη του απαγορευτικού απόπλου τις απογευματινές ώρες, το σημερινό δρομολόγιο του «Διονύσιος Σολωμός» από Πειραιά προς Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο και Θήρα θα εκτελεστεί με νέα ώρα αναχώρησης στις 17:45, αντί της αρχικά προγραμματισμένης 14:45.

Στη Ραφήνα αντίστοιχα τα πλοία αναμένουν τις νεότερες ανακοινώσεις, ενώ υπό εξέταση είναι η αναχώρηση του πλοίου «Θεολόγος» για τις 17:30. Δεν είναι γνωστό πώς θα κινηθούν τα πλοία από το Λαύριο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του τριήμερου απαγορευτικού, τα μόνα πλοία που συνέχισαν να πραγματοποιούν κανονικά αναχωρήσεις και αφίξεις στον Πειραιά ήταν τα συμβατικά πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού, με εξαίρεση τα δελφίνια.

Το νέο επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται για τις 17:00 και με βάση αυτό θα κριθούν και οι επόμενες αναχωρήσεις πλοίων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν τις επόμενες ώρες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την ακριβή ώρα αναχώρησης των πλοίων τους, καθώς οι αλλαγές στα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

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