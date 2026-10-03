Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι εξετάσεις που αναμένονται και το… γραφειοκρατικό εμπόδιο στις ιστολογικές (Video)

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Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του υπήρχαν ουσίες ή φαρμακευτικές ουσίες, ποιες ήταν αυτές και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Την ίδια ώρα, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναμένεται να απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των ιστολογικών εξετάσεων, εξαιτίας γραφειοκρατικού κωλύματος που προέκυψε με τον παθολογοανατόμο που πραγματοποιούσε τους συγκεκριμένους ελέγχους.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς η νεκροψία-νεκροτομή δεν ήταν από μόνη της αρκετή για να προσδιοριστεί με σαφήνεια η ακριβής αιτία θανάτου.

Για τον λόγο αυτό, τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένεται να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, τις καταθέσεις, τα ιατρικά δεδομένα και όσα έχουν καταγραφεί για τις τελευταίες ώρες της ζωής του τραγουδιστή.

Την επόμενη εβδομάδα οι τοξικολογικές εξετάσεις

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και θα δείξουν εάν και ποιες ουσίες ανιχνεύονται στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω όσων έχουν αναφερθεί σε καταθέσεις εργαζομένων σχετικά με τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Συγκεκριμένα, έχει γίνει αναφορά σε χορήγηση μέθης, χωρίς ωστόσο αυτό να αποδεικνύει από μόνο του τι ακριβώς χορηγήθηκε, σε ποια ποσότητα ή εάν υπήρξε αιτιώδης σύνδεση με τον θάνατό του.

Οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα αναμένεται να προκύψουν μέσα από τα εργαστηριακά ευρήματα και την τελική ιατροδικαστική αξιολόγησή τους.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες, ωστόσο τα αποτελέσματά τους δεν αξιολογούνται μεμονωμένα. Θα πρέπει να συνδυαστούν με τα ιστολογικά ευρήματα, τη νεκροψία-νεκροτομή, το ιατρικό ιστορικό και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συνέβησαν στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Η καθυστέρηση στις ιστολογικές εξετάσεις

Διαφορετική είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τις ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει προκύψει ζήτημα που δεν συνδέεται με την ίδια την υπόθεση, αλλά με τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η σύμβαση του παθολογοανατόμου που πραγματοποιούσε τις συγκεκριμένες ιστολογικές εξετάσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε λήξει στις 30 Ιουνίου 2026.

Ο συγκεκριμένος επιστήμονας είναι μόνιμος υπάλληλος δημόσιου νοσοκομείου και κάλυπτε τη συγκεκριμένη θέση μέσω εξάμηνων συμβάσεων. Ωστόσο, λόγω της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν ήταν δυνατό να συναφθεί άμεσα νέα συνεχόμενη σύμβαση με το ίδιο πρόσωπο.

Πηγές του παθολογοανατομικού εργαστηρίου ανέφεραν ότι οι ιστολογικές εξετάσεις είχαν ουσιαστικά «παγώσει» από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου εξαιτίας του συγκεκριμένου κενού.

Το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων που βρίσκονται σε αναμονή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, έχει επισημάνει ότι ο συγκεκριμένος παθολογοανατόμος κάλυπτε σχεδόν το σύνολο των αναγκών των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και ότι σε άλλες υποθέσεις η αναμονή για τα ιστολογικά αποτελέσματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η λύση που βρέθηκε για την υπόθεση Μαζωνάκη

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, πάντως, φαίνεται πως βρέθηκε λύση προκειμένου η διαδικασία να μην παραμείνει «παγωμένη» μέχρι το νέο έτος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ορίστηκε τακτικός καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει να προχωρήσει τις ιστολογικές εξετάσεις.

Η εξέταση των δειγμάτων, επομένως, θα προχωρήσει, ωστόσο για την ολοκλήρωση των ιστολογικών αποτελεσμάτων αναμένεται να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι πρώτες σημαντικές εργαστηριακές απαντήσεις αναμένονται έτσι την επόμενη εβδομάδα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ για να συμπληρωθεί η ιατροδικαστική εικόνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και ο ιστολογικός έλεγχος.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι ιστολογικές εξετάσεις στην υπόθεση θα μπορούσαν να παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι τον Ιανουάριο. Η ανάθεση των εξετάσεων σε καθηγητή του ΕΚΠΑ επιτρέπει πλέον να προχωρήσει η διαδικασία, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα άμεσα.

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