Τα 48 κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία με τη Βουλγαρία (Photos/Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους, 48 ιερά κειμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Σήμερα το πρωί, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Στην τελετή έδωσαν το παρών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Βούλγαρος ομόλογός του Ρούμεν Ράντεφ.

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Ποια είναι τα κειμήλια που επαναπατρίζονται

Τα κειμήλια που επιστρέφουν είχαν αφαιρεθεί το 1917, εν μέσω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και από τότε φυλάσσονταν ή εκτίθεντο στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας στη Σόφια. Προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2026 θα παραμείνουν και θα εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στη συνέχεια θα παραδοθούν οριστικά στις Μονές και στη Μητρόπολη από τις οποίες είχαν αφαιρεθεί.

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Σε αντάλλαγμα, η ελληνική πλευρά θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ (997-1014), καθώς και το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό από τις συνολικά τέσσερις σαρκοφάγους της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες.

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Τα ευρήματα είχε φέρει στο φως το 1965 ο καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος και τα τελευταία χρόνια φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαιρέτισε την επιστροφή των 48 κειμηλίων «ύστερα από έναν και πλέον αιώνα» και πολυετείς, επίπονες διαπραγματεύσεις. Χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα, που αντανακλά τη συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων.

Η Σύνοδος εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα ότι το Μνημόνιο θα είναι «μόνον η καλή αρχή» και ότι θα ακολουθήσουν συμφωνίες για την επιστροφή και των υπόλοιπων εκκλησιαστικών κειμηλίων που είχαν αφαιρεθεί από ναούς, μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Θερμά συγχαρητήρια απηύθυνε στους Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγο και Δράμας Δωρόθεο για τις επίμονες προσπάθειές τους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση μνημόνευσε τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, τον οποίο χαρακτήρισε «αρχιτέκτονα και πρωτεργάτη» του εγχειρήματος.



Όπως τονίζει το υπουργείο Πολιτισμού, η σημερινή υπογραφή δεν σημαίνει το τέλος της διαδικασίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επόμενη συμφωνία και άλλων ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που δεν περιλήφθηκαν στην παρούσα.

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Iστορική συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για ανταλλαγή κειμηλίων και λειψάνων | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφωνική απάτη εξελίχθηκε σε απαγωγή: «Αστυνομικοί» έβαλαν γυναίκα σε αυτοκίνητο και τη μετέφεραν από την Τρίπολη στην Αττική

Κραυγή αγωνίας για 45 ασθενείς της κλινικής στη Θεσσαλονίκη: «Είναι στο τελευταίο στάδιο» (Video)

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra – Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602