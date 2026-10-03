Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Μου προκαλεί τρομερή αποστροφή το bullying και τα αρνητικά σχόλια που δέχονται δημόσια πρόσωπα στα social media (Video)

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Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, με αφορμή τη συνέχεια της ταινίας «Μόλις Χώρισα», που επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τίτλο «Μόλις Ξαναχώρισα».

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη ταινία, πριν από 18 χρόνια, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν πλέον μπει στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Παράλληλα, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εξέφρασε έντονα την ενόχλησή της για τα αρνητικά σχόλια και τις επιθέσεις που δέχονται δημόσια πρόσωπα μέσω διαδικτύου, όταν εκφράζουν μια άποψη με την οποία κάποιοι διαφωνούν.

«Εγώ νομίζω ότι έγινε εχθές η ταινία όχι πριν 18 χρόνια. Δυστυχώς! Φαινομενικά ότι τα social έχουν γίνει προέκταση της ζωής μας είναι εξέλιξη. Κάθε φορά που γίνεται κάτι και κάποιος πει κάτι που δεν αρέσει σε κάποιους και γίνεται αυτό bullying να ζητούν το θάνατο αυτού που είπε κάτι κατα την άποψη του τον ρωτήσανε κιόλας, δεν βγήκε να το πει.

Είναι κάτι το οποίο εμένα μου προκαλεί τρομερή αποστροφή σε αυτή την εξέλιξη. Οι άνθρωποι που εχονυ φθόνο. Δυστυχώς και αυτοί οι δυστυχισμένοι, καημένοι άνθρωποι, έχουν μοναξιά; Βρίσκουν μεγάλη ευκαιρία να βγάζουν δηλητήρια, να λένε πράγματα που είναι πολύ αντιαισθητικά».

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