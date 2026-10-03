search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 17:02

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αναζητήσεις για «αντίδοτο στην προποφόλη» και «μυδρίαση» στα κατασχεμένα κινητά – Ποιον «καίει» η άρση του απορρήτου

03.10.2026 17:02
mazonakis giatroi 887- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, αλλά και τα ακολούθησαν όταν κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από τα πρώτα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, σε κάποιο από τα κινητά των εμπλεκομένων, προκύπτει πως έγινε η εξής αναζήτηση στο διαδίκτυο: «αντίδοτο για προποφόλη».

Ένα ακόμη εύρημα που εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που ελέγχεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι η πληκτρολόγηση στην αναζήτηση του διαδικτύου της φράσης: «Μυδρίαση. Τι κάνω;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προποφόλη αφορά ένα ισχυρό αναισθητικό βραχείας διάρκειας, το οποίο, όπως επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος στην κατάθεσή της, χορηγήθηκε στον καλλιτέχνη.

Διαχωρίζει τη θέση του ο 58χρονος

Την ώρα που οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, με την έρευνα των Αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη μοιραία Τετάρτη, ο 58χρονος διαχωρίζει τη θέση του από τη σύζυγό του.

Μέσα από την κατάθεσή της, η 56χρονη γιατρός -που φέρεται να είπε στην απολογία της ότι δεν ευθύνεται εκείνη «για τις επιλογές των πελατών της- φαίνεται πως έχει αποφασίσει να τα πάρει όλα πάνω της.

Πάνω από 5 φορές η κατηγορούμενη «επωμίζεται» την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αφήνοντας τον σύζυγό της έξω από το κάδρο των ευθυνών.

Στην κατάθεσή της αναφέρει μεταξύ άλλων: «Τα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν αποκλειστικά στο δικό μου ιατρείο και εξεταστήριο και αποτελούν αποκλειστικά δική μου δραστηριότητα με την οποία ο σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να είπε στον ανακριτική ότι το μηχάνημα της 56χρονης είναι «οριακό», ότι και τα δύο μηχανήματα είναι δικά της και πως ο ίδιος έχει σπουδές, είναι συντετριμμένος και δεν είναι απατεώνας.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Κανονικά από Πειραιά και Ραφήνα, απαγορευτικό στο Λαύριο

«Μέχρι τώρα ήμασταν με ειρηνικές διαθέσεις» – «Φουντώνουν» οι κινητοποιήσεις των αλιέων πανελλαδικά για το αβάσταχτο κόστος των καυσίμων

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι εξετάσεις που αναμένονται και το… γραφειοκρατικό εμπόδιο στις ιστολογικές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

Saudi’s Army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

russian_frigate_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο σε λιμάνι της Οδησσού

gallia diadiloseis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Κρεσέντο» βίας και καταστολής στη Γαλλία: Ανήλικος έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα – Ενώνονται με τα κίτρινα γιλέκα οι μαθητές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

latinopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά - Οι ακρότητες, η φαντασίωση... «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:10
SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

Saudi’s Army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

1 / 3