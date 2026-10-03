Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αναζητήσεις για «αντίδοτο στην προποφόλη» και «μυδρίαση» στα κατασχεμένα κινητά – Ποιον «καίει» η άρση του απορρήτου

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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, αλλά και τα ακολούθησαν όταν κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από τα πρώτα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, σε κάποιο από τα κινητά των εμπλεκομένων, προκύπτει πως έγινε η εξής αναζήτηση στο διαδίκτυο: «αντίδοτο για προποφόλη».

Ένα ακόμη εύρημα που εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που ελέγχεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι η πληκτρολόγηση στην αναζήτηση του διαδικτύου της φράσης: «Μυδρίαση. Τι κάνω;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προποφόλη αφορά ένα ισχυρό αναισθητικό βραχείας διάρκειας, το οποίο, όπως επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος στην κατάθεσή της, χορηγήθηκε στον καλλιτέχνη.

Διαχωρίζει τη θέση του ο 58χρονος

Την ώρα που οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, με την έρευνα των Αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη μοιραία Τετάρτη, ο 58χρονος διαχωρίζει τη θέση του από τη σύζυγό του.

Μέσα από την κατάθεσή της, η 56χρονη γιατρός -που φέρεται να είπε στην απολογία της ότι δεν ευθύνεται εκείνη «για τις επιλογές των πελατών της- φαίνεται πως έχει αποφασίσει να τα πάρει όλα πάνω της.

Πάνω από 5 φορές η κατηγορούμενη «επωμίζεται» την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αφήνοντας τον σύζυγό της έξω από το κάδρο των ευθυνών.

Στην κατάθεσή της αναφέρει μεταξύ άλλων: «Τα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν αποκλειστικά στο δικό μου ιατρείο και εξεταστήριο και αποτελούν αποκλειστικά δική μου δραστηριότητα με την οποία ο σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να είπε στον ανακριτική ότι το μηχάνημα της 56χρονης είναι «οριακό», ότι και τα δύο μηχανήματα είναι δικά της και πως ο ίδιος έχει σπουδές, είναι συντετριμμένος και δεν είναι απατεώνας.

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