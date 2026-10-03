Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν ευθύνομαι για τις επιλογές των ασθενών» – Επιμένει στην απολογία της η Γάκα πως «η θεραπεία είναι απόλυτα ασφαλής» και ομολογεί πως «δεν πήρε ιατρικό ιστορικό»

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Νέες πτυχές από την απολογία της Ιωάννας Γάκα στον ανακριτή «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας με την προφυλακισμένη γιατρό να επιμένει ότι τις κρίσιμες στιγμές που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφηνε την τελευταία του πνοή στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου εκείνη ενήργησε με τον σωστότερο τρόπο.

Η 56χρονη, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη για 15η μέρα, στην απολογία της δεν δέχεται την κατηγορία και επιμένει πως η θεραπεία είναι απόλυτα ασφαλής, δηλώνει συντετριμμένη ενώ ομολογεί πως δεν πήρε ιατρικό ιστορικό από τον ασθενή.

«Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου» φέρεται να υποστήριξε στο δικαστικό λειτουργό, την ώρα που η απολογία της αποτυπώνει την πίεση που άσκησε στον Γιώργο Μαζωνάκη, προτείνοντας ακόμη και να του «κάνει δώρο» την πλασμαφαίρεση, όταν εκείνος δήλωσε πως δεν θέλει να πληρώσει τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό.

Στην απολογία της, η 56χρονη κατηγορούμενη κλήθηκε να περιγράψει λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες που έκανε για να συνεχιστεί η θεραπεία πλασμαφαίρεσης, την οποία βαφτίζει «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος».

Σύμφωνα με την εκδοχή της, όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι τη στιγμή που «ξαφνικά» ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να εμφανίζει σημάδια επιδείνωσης, με τα ζωτικά του σημεία να μεταβάλλονται μέσα σε λίγα λεπτά και την ίδια να ξεκινά προσπάθεια ανάνηψης.

«Ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89 και η πίεση έπεσε στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», υποστήριξε, δηλώνοντας συντετριμμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα αρνήθηκε την κατηγορία όπως της αποδίδεται. «Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση. Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου», κατέθεσε.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», πρόσθεσε, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι ποτέ δεν πήρε ιστορικό από τον τραγουδιστή.

«Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας» επέμεινε.

«Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρή. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής. Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη. Έχει τύχει να κάνω τη θεραπεία και σε άλλο ασθενή, ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση κι η θεραπεία του πήγε μια χαρά», υποστήριξε.

«Διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος»

Ακολούθως η 56χρονη ρωτήθηκε για τη θεραπεία και φέρεται να εξήγησε ότι δεν πρόκειται για πλασμαφαίρεση, αλλά για «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος».

Μάλιστα σε ερώτηση γιατί στο διαφημιστικό της εταιρείας αναφέρεται η διαδικασία ως πλασμαφαίρεση απάντησε ως εξής: «Πρόκειται για διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος και όχι για πλασμαφαίρεση. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ καμία παρενέργεια ούτε έχω πληροφορηθεί ποτέ καμία παρενέργεια από την εταιρεία. Συνειδητά σας λέω πως αν πίστευα πως υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, παρενέργειες δεν θα έκανα ποτέ τίποτα στους ασθενείς μου. Στόχος μου είναι να κάνω μόνο καλό στους ασθενείς μου δεν θα έκανα ποτέ τίποτα που να έβαζε σε κίνδυνο κανέναν άνθρωπο».

Στην απολογία της, η Ιωάννα Γάκα αναφέρθηκε σε διαδοχικές προσπάθειες για την εξεύρεση φλέβας, σε διακοπές της θεραπείας, αλλά και σε ενέργειες που ακολούθησαν όταν, όπως υποστηρίξε, διαπίστωσε ότι η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινωνόταν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, η θεραπεία είχε ξεκινήσει στις 14:37:46, όπως καταγράφηκε στο μηχάνημα, με την ένδειξη να αφορά την ανταλλαγή αίματος. Τα δύο πρώτα alerts, κατά την ίδια, προκλήθηκαν επειδή δεν είχαν ανοίξει τα σωληνάκια του μηχανήματος, ώστε να ξεκινήσει η ροή του αίματος. Στις 15:22:54, όπως ανέφερε, πάτησε παύση στη θεραπεία, καθώς είχε σπάσει φλέβα. Ακολούθησε προσπάθεια εντοπισμού νέας φλέβας και, λίγο πριν από τις 16:00, η ροή του αίματος άνοιξε ξανά. Η διαδικασία, ωστόσο, διακόπηκε εκ νέου περίπου ένα λεπτό αργότερα, καθώς παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα με φλέβα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης σηκώθηκε τότε – σύμφωνα πάντα με όσα υποστήριξε – και πήγε στην τουαλέτα.

«Έκανε κάποια κίνηση και έσπασε ακόμα μία φλέβα και γι’ αυτό είναι η παύση της θεραπείας στις 15:46:15. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Στην τουαλέτα είναι το πολύ 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα», είπε η 56χρονη.

Όπως ανέφερε, μετά την επιστροφή του τραγουδιστή από την τουαλέτα, η κατηγορούμενη συνέχισε τις προσπάθειες για την εξεύρεση κατάλληλης φλέβας. Αρχικά επιχείρησε στο δεξί χέρι, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια στράφηκε στο αριστερό. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, πραγματοποίησε διαδοχικές προσπάθειες, χρησιμοποιώντας ακόμη και αναισθητική κρέμα.

«Βρήκα μία μικρή δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε και μετά κινήθηκα πάλι προς την άλλη πλευρά. Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα. Σπάνια το κάνω. Προσπάθησα σε αυτήν την περίπτωση αλλά δεν τα κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι έβαλα αναισθητική κρέμα στην ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα. Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεση του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», είπε στον ανακριτή.

«Πέντε λεπτά αργότερα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ»

Από εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Η 56χρονη ιατρός υποστήριξε ότι τοποθέτησε μάσκα οξυγόνου στον Γιώργο Μαζωνάκη, κάλεσε τον σύζυγό της και ζήτησε από τη νοσηλεύτρια να προετοιμάσει αδρεναλίνη. Παράλληλα, ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή. Όπως φέρεται να κατέθεσε, περίπου πέντε λεπτά αργότερα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Κατά την απολογία της, η Ιωάννα Γάκα αναφέρθηκε και στη συναισθηματική της κατάσταση μετά το περιστατικό, δηλώνοντας ότι απορρίπτει την κατηγορία που της αποδίδεται και εκφράζοντας τη συντριβή της για την απώλεια του ασθενή.

«Αρνούμαι την κατηγορία όπως μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση. Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου», είπε. Αναφέρθηκε μάλιστα και στο ζήτημα του καθαρισμού του χώρου του ιατρείου, αρνούμενη ότι έδωσε η ίδια σχετική εντολή.

«Δεν ζήτησα εγώ να καθαριστεί ο χώρος. Δεν ήμουν σε θέση να ζητήσω τίποτα. Ήμουν σε απόλυτο σοκ. Το έκαναν με πρωτοβουλία τους οι νοσηλεύτριες», υποστήριξε.

«Ο ΙΣΑ ήταν ενήμερος για τα μηχανήματα»

Κατά την απολογία της η Ιωάννα Γάκα έκανε αναφορά και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονταν στο ιατρείο της. Η 56χρονη υποστήριξε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) γνώριζε για την ύπαρξή τους, ενώ αναφέρθηκε και σε έλεγχο που, όπως είπε, είχε πραγματοποιηθεί το 2025. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι κατά την αυτοψία του ΙΣΑ στο ιατρείο υπήρχε ασθενής που υποβαλλόταν εκείνη την ώρα σε θεραπεία.

«Τα δύο μηχανήματα που έχω εγώ είναι τα πλέον εξελιγμένα. Το μηχάνημα έχει δηλωθεί στον ΙΣΑ όπως όλα μας τα μηχανήματα και έχει γίνει και έλεγχος το 2025, από τον οποίο υπάρχει και φωτογραφικό υλικό» είπε η γιατρός.

«Όταν έγινε η αυτοψία από τον ΙΣΑ το μηχάνημα ήταν εκεί και την ημέρα της αυτοψίας μάλιστα γινόταν θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του συλλόγου για το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολύ έλεγχοι από πολλές αρχές στο ιατρείο μας. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα. Τα έχω δηλώσει στο σύλλογο τα μηχανήματα. Το πρώτο το οποίο αγοράστηκε το 2023 το δήλωσα το 2025», προσθεσε.

Για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η 56χρονη «έδειξε» τον υπνοθεραπευτή: «Στις 7/9 το απόγευμα με κάλεσε ο κ. Κομιάνος, ο οποίος ήταν μαζί με το Μαζωνάκη και στον οποίο είχε πάει μετά από σύσταση κάποιου επιχειρηματία, με τον οποίο θα συνεργάζονταν το χειμώνα. Πριν από αυτό με είχε καλέσει ο κ. Κομιανός να μου πει ότι εάν δεν κάνει θεραπεία πρώτα σε εμένα ο Μαζωνάκης, δε θα τον αναλάβει».

Η Ιωάννα Γάκα επιβεβαίωσε τις δεύτερες σκέψεις του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφορικά με το χρηματικό αντίτιμο που ζητούσε, για την πλασμαφαίρεση.

«Στο τηλεφώνημα της Δευτέρας τον ενημέρωσα για το κόστος της θεραπείας χωρίς να καταλήξουμε, συμφωνώντας να έρθει στο ιατρείο την επόμενη μέρα», υποστηρίζει η κατηγορουμένη και συμπληρώνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης την επομένη το πρωί υπαναχώρησε γιατί δεν ήθελε να της πληρώσει τα υπέρογκα ποσά που ζητούσε.

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