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03.10.2026 12:06

Θάνατος Μαζωνάκη: Κινητά, λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του

03.10.2026 12:06
giorgos_mazonakis_3009

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Τρία κινητά τηλέφωνα, δύο λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη όπου πήγαν χθες, μετά από εντολή του Ανακριτή.

Τα αντικείμενα αναμένεται να παραδοθούν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, σύμφωνα με τις εντολές του ανακριτή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επικοινωνίες- μηνύματα που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ηδη, τα κινητά των γιατρών και οι ιατρικές συσκευές στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έχουν αποδειχθεί πολύτιμοι και μη αμφισβητήσιμοι μάρτυρες για τα όσα έγιναν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου και οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό της Ιωάννας Γάκα, την οποία είχε στείλει στον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της, έδειξε ότι παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Παράλληλα, το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έδειξε ότι η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, αλλά κυρίως, έδειξε ότι αγνοήθηκαν οι διαδοχικοί συναγερμοί που είχε χτυπήσει.

Ο ανακριτής έχει ήδη ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τα τηλέφωνα προσώπων που έχουν άμεση γνώση των όσων έγιναν στην Καρνεάδου, ενώ στην έρευνα μπαίνουν τώρα και τα ηλεκτρονικά αντικείμενα που βρέθηκαν και πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του τραγουδιστή.

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