Κεφαλονιά: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα – Επί ποδός η Πυροσβεστική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 3/10 σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα, στην Κεφαλονιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:15.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού κινητοποιήθηκε ο δήμος Αργοστολίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.
Διαβάστε επίσης:
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο
«Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»: Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο – Σε κλοιό κακοκαιρίας για ακόμη ένα 24ωρο η Κρήτη
Θάνατος Μαζωνάκη: Κινητά, λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.