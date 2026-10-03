ΝΥΤ: Συμφωνία πολλών δισ. δολαρίων για το πετρέλαιο περιλαμβάνουν οι συνομιλίες Ουάσιγκτον – Μόσχας για την Ουκρανία

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Οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας μία συμφωνία για το πετρέλαιο οικονομικής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής, που έχουν δεσμούς με τους αμερικανούς διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα, Τhe New York Times.
Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από την αμερικανική κυβέρνηση και το Κρεμλίνο περιλαμβάνοντας πετρελαϊκά πεδία, διυλιστήρια, αλλά και σταθμούς εφοδιασμού βενζίνης σε όλο τον κόσμο, ιδιοκτησίας της Lukoil, σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική αναφορά.
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