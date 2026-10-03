Λαύριο: Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας – 7 μηνών έγκυος καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της

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Nέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο βλέπει το φως της δημοσιότητας λίγα 24άωρα μετά την απόπειρα γυναικοκτονίας.

Μία 23χρονη, η οποία διανύει τον 7ο μήνα της κύησής της, κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για συνεχείς παρενοχλήσεις, σύμφωνα με το Mega.

Η νεαρή, που έχει ένα παιδί 3,5 ετών με τον καταγγελλόμενο, σημείωσε πως βρισκόταν σε παιδική χαρά, όταν εμφανίστηκε ο άνδρας και της μίλησε κατά τρόπο σοκαριστικό.

Η γυναίκα, σε κατάσταση σύγχυσης και λόγω της προχωρημένης της εγκυμοσύνης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα.

Όταν πήρε εξιτήριο, πήγε στην αστυνομία για να τον καταγγείλλει.

Για την προστασία της, εγκρίθηκε φύλαξη, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί το είδος της φύλαξης που θα υπάρχει.

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