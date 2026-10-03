«Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»: Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο – Σε κλοιό κακοκαιρίας για ακόμη ένα 24ωρο η Κρήτη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες η Κρήτη. Το νησί μετρά τις πληγές του ενώ ετοιμάζεται για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να «σαρώσει» το νησί με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Στις 11.55 το πρωί του Σαββάτου (03/10) ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές σε δρόμους και υποδομές, ενώ στα Ζωνιανά χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια.

Η νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική, με συσσώρευση υδάτων και απαγόρευση κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σημεία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική υπηρεσία παρείχε βοήθεια σε 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα, καθώς μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών εμπόδισαν την απορροή των υδάτων με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης του νερού.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες ποσότητες νερού»

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, προσθέτοντας πως -μεταξύ άλλων- χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και από εκεί για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο.

«Τελευταία επιχείρηση λίγο νωρίτερα, ήταν ένα ζευγάρι Ελβετών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού» τόνισε ο κ. Κουγιουμουτζάκης, συμπληρώνοντας ότι στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους. Όπως τόνισε, εκτός από τα Φέρμα, προβλήματα μεταξύ άλλων καταγράφονται στην περιοχή από τα Αχλιά και μέχρι τον Κουτσουρά.

Έπεσε νερό 1 έτους μέσα σε 48 ώρες στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Πρωτοφανή ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην Κρήτη το διήμερο Παρασκευής 2/10 και Σαββάτου 3/10, με επίκεντρο το Ξυλόσκαλο Χανίων όπου καταγράφηκαν 440 mm βροχής.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της νεροποντής, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 440 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο ή 440 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επισημαίνεται πως το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιεράπετρα στη Σητεία έχει διακοπεί στο ύψος των Φερμών, ενώ στο σημείο συνεχίζεται η επιχείρηση των μηχανημάτων του δήμου προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να απομακρυνθούν οι πέτρες από το οδόστρωμα.

«Παρακαλούμε τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο» πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση και στο Οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο μετατράπηκε σε μια τεράστια λίμνη, πνίγοντας όλες τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών του κάμπου.

Σε κατάσταση Red Code το νησί

Στο παλιό λιμάνι των Χανίων, η ένταση των ανέμων και ο έντονος κυματισμός δημιούργησαν εικόνα χειμωνιάτικου σκηνικού. Τα κύματα έφτασαν μέχρι τις εισόδους καταστημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δυσκόλεψαν ακόμη και τη διέλευση των πεζών.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο – Διακοπές κυκλοφορίας

Τα προβλήματα στο οδικό Περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης από την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά κατά τόπους φαινόμενα που επικρατούν συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στην περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας Σελί -Σέμπρωνα Δήμου Πλατανιά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας στο 15o χιλιόμετρο (Αγία Φωτιά) και στο 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς) ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο 28ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου Εξω Ποταμών.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια Δήμου Αμαρίου ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου, Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ενώ έχει διακοπεί η είσοδος-έξοδος Επαρχιακού δρόμου Αρχανών-Σύλαμου κατά μήκος του φαραγγιού της Σύλαμου. Στο μεταξύ η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Χερσονήσου-Καστελίου έχει αποκατασταθεί.

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα – διακοπές κυκλοφορίας – χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: Κινητά, λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του

Συντάξεις: Κύμα φυγής με 164.434 αιτήσεις σε 9 μήνες – Τι φοβούνται οι ασφαλισμένοι



Τροχαίο στην Κόρινθο: Νεκρός ένας 26χρονος – 5 ακόμα τραυματίες (Video)



