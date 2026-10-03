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03.10.2026 11:44

Συντάξεις: Κύμα φυγής με 164.434 αιτήσεις σε 9 μήνες – Τι φοβούνται οι ασφαλισμένοι

03.10.2026 11:44
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Ένα εντυπωσιακό κύμα εξόδου προς τη σύνταξη καταγράφεται μέσα στο 2026, με τις νέες αιτήσεις να φτάνουν τις 164.434 στο πρώτο εννεάμηνο του έτους και τον Σεπτέμβριο να σημειώνεται νέα μεγάλη άνοδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΕΝΥΠΕΚΚ και ο πρόεδρός της, Αλέξης Μητρόπουλος, μόνο τον Σεπτέμβριο κατατέθηκαν 20.100 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός που επαναφέρει τις αιτήσεις πάνω από το όριο των 20.000 μέσα σε έναν μήνα.

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, το πρώτο εννεάμηνο του 2026 εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης σε αντίστοιχη περίοδο από την ίδρυση του ΕΦΚΑ το 2017.

Πάνω από 164.000 αιτήσεις μέσα σε εννέα μήνες

Η ροή των αιτήσεων είναι ενδεικτική της πίεσης που ασκείται στο ασφαλιστικό σύστημα:

  • Ιανουάριος: 18.636
  • Φεβρουάριος: 18.363
  • Μάρτιος: 21.214
  • Απρίλιος: 16.625
  • Μάιος: 17.860
  • Ιούνιος: 17.934
  • Ιούλιος: 19.000
  • Αύγουστος: 14.000
  • Σεπτέμβριος: 20.100

Σύνολο εννεαμήνου: 164.434 αιτήσεις.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι και η διάσταση του φύλου, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΝΥΠΕΚΚ, επτά στις δέκα νέες αιτήσεις υποβάλλονται από γυναίκες.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της φετινής εξόδου, αρκεί η σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Το 2024 είχαν κατατεθεί 197.228 αιτήσεις σε ολόκληρο το έτος, ενώ τα προηγούμενα υψηλά είχαν καταγραφεί το 2021 με 212.151 και το 2022 με 211.133 αιτήσεις.

Με άλλα λόγια, το 2026 έχει ήδη φτάσει τις 164.434 αιτήσεις πριν καν αρχίσει το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Γιατί φεύγουν τώρα οι ασφαλισμένοι

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποδίδει τη μαζική έξοδο σε ένα μείγμα ανασφάλειας για το μέλλον και αλλαγών που φοβούνται οι ασφαλισμένοι ότι μπορεί να επηρεάσουν τους όρους συνταξιοδότησής τους.

Μεταξύ των παραγόντων που επικαλείται περιλαμβάνονται η συζήτηση γύρω από τη μελλοντική σύνδεση των ηλικιακών ορίων με το προσδόκιμο ζωής, οι ανησυχίες για ενδεχόμενες αλλαγές στην εξαγορά πλασματικών ετών και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, αλλά και η δυνατότητα των συνταξιούχων να συνεχίζουν να εργάζονται με ευνοϊκότερο καθεστώς σε σχέση με το παρελθόν.

Στο σημείο αυτό, πάντως, υπάρχει μια κρίσιμη διευκρίνιση: η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν διαφαίνεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2027. Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου είχε επισημάνει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δικαιολογούν μια τέτοια μεταβολή.

Σήμερα, οι γενικοί κανόνες προβλέπουν πλήρη σύνταξη στα 67 με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης ή στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ υπάρχει και δυνατότητα μειωμένης σύνταξης στα 62 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το μήνυμα πίσω από το ρεκόρ

Ανεξάρτητα, επομένως, από το εάν οι φόβοι για μελλοντικές αλλαγές θα επιβεβαιωθούν, οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια σαφή τάση: χιλιάδες ασφαλισμένοι που έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποχωρήσουν επιλέγουν να μην περιμένουν.

Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης. Το ρεκόρ των αιτήσεων δεν αποτελεί μόνο ένα στατιστικό δεδομένο για τον ΕΦΚΑ. Αποτυπώνει και την ανασφάλεια ενός σημαντικού τμήματος των εργαζομένων για το τι μπορεί να αλλάξει τα επόμενα χρόνια στο ασφαλιστικό, ακόμη και όταν από την κυβέρνηση διαβεβαιώνουν ότι δεν επίκειται αύξηση των ορίων ηλικίας το 2027.

Με 164.434 αιτήσεις ήδη στο εννεάμηνο, το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πού θα σταματήσει ο αριθμός μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και εάν το 2026 θα κλείσει τελικά ως μία από τις μεγαλύτερες χρονιές συνταξιοδοτικής εξόδου των τελευταίων ετών.

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