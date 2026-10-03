Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου

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Ο Στέφανος Κασσελάκης απέσυρε από τα social media το σποτ με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, μετά την έντονη αντίδραση του γνωστού μουσικοσυνθέτη.

Σε ανάρτησή του, ο συνθέτης επισημαίνει ότι έχει δεχθεί κατά καιρούς σχετικά αιτήματα, χωρίς όμως να έχει παραχωρήσει ποτέ άδεια.

«Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά για το σποτ του προέδρου του κόμματος των Δημοκρατών.

Παράλληλα, ο Σταύρος Ξαρχάκος ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα κάθε σχετικό υλικό και κάλεσε σε σεβασμό της θέσης του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του συνθέτη

«Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί.

Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη.

Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου».

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