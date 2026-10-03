search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 15:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 13:28

Αγγλία: Ενώπιον δικαστηρίου δυο Ιρανοί – Κατηγορούνται πως σχεδίαζαν χτύπημα κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ

03.10.2026 13:28
london_police_archive
φωτο αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον δικαστηρίου θα εμφανιστούν σήμερα δύο Ιρανοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με βόμβα εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Ο Σάλαμ Αχμάντιαν, 36 ετών, από το Λίβερπουλ, και ο Ράχμαν Σαλέχι, 34 ετών, από το Σάλφορντ, συνελήφθησαν στο Μάντσεστερ στις 20 Σεπτεμβρίου. Χθες, Παρασκευή, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας (CTP).

Οι δύο άνδρες φέρονται «να βρίσκονταν σε επαφή με ένα τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, ενδεχομένως στο Ιράν, στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου», διευκρίνισε η CTP σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, φέρονται να «επικοινώνησαν με άλλα άτομα μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών για την απόκτηση των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού», να προμηθεύτηκαν «εξοπλισμό απαραίτητο για την κατασκευή ή τη συναρμολόγηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού» και να «πραγματοποίησαν κατόπτευση τοποθεσιών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο επίθεσης».

«Η έρευνα αυτή επέτρεψε να αποτραπεί κάτι που πιστεύουμε ότι ήταν συνωμοσία με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ», δήλωσε η Βίκι Έβανς, εθνική συντονίστρια της CTP. «Δεν πιστεύουμε ότι υφίσταται συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό σε σχέση με αυτή την υπόθεση», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση για την απαγγελία κατηγοριών στην υπόθεση αυτή γίνεται έναν χρόνο μετά τη φονική επίθεση που εξαπολύθηκε εναντίον της συναγωγής Heaton Park Hebrew Congregation στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου είχαν συγκεντρωθεί πιστοί για τη γιορτή του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα του ιουδαϊσμού. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση της απαγγελίας κατηγοριών εις βάρος των δύο Ιρανών «θα αναστατώσει βαθιά τις εβραϊκές κοινότητές μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μάχμουντ.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο άνδρες έφτασαν στη Βρετανία αφού διέπλευσαν τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια, το 2020 και το 2023. Στον έναν από τους δύο άνδρες είχε χορηγηθεί άσυλο, ενώ η αίτηση του δεύτερου βρίσκεται υπό εξέταση.

«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια σειρά σοβαρών απειλών από το ιρανικό καθεστώς», τόνισε η Μάχμουντ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» για ιρανική εμπλοκή σε περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη Κυριακή κοντά σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία, η οποία χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ.

Ένας έκτος άνδρας, βρετανικής και ιρανικής υπηκοότητας, συνελήφθη την Πέμπτη στο πλαίσιο της έρευνας.

Διαβάστε επίσης:

ΝΥΤ: Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον – Μόσχας για την Ουκρανία περιλαμβάνουν συμφωνία για το πετρέλαιο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων


Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω απειλής με drone – Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

Κρίστα Πάικ: Διασωληνωμένη η 50χρονη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση – «Η πιο σκληρή τιμωρία στην ιστορία της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_athens_democracy_forum
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης, ο Φρίντμαν και το… κοντέρ των κομπλιμέντων

Treasures
ΕΛΛΑΔΑ

Τα 48 κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία με τη Βουλγαρία (Photos/Video)

Hyundai-Tucson-2027-2-jpg (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Hyundai Tucson: Αναλυτικά η γκάμα κινητήρων με έως 292 ίππους

samaras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Σαμαρά για «Σκόπια» και Βουλγαρία: «Σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς»

Lukoil
ΚΟΣΜΟΣ

Η πετρελαϊκή «αγωνία» που ενώνει Τραμπ, Πούτιν και δισεκατομμυριούχους του Κόλπου και το deal των 20 δισ. δολαρίων της Lukoil

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

apple_cake
CUCINA POVERA

Ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 15:35
pierrakakis_athens_democracy_forum
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης, ο Φρίντμαν και το… κοντέρ των κομπλιμέντων

Treasures
ΕΛΛΑΔΑ

Τα 48 κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία με τη Βουλγαρία (Photos/Video)

Hyundai-Tucson-2027-2-jpg (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Hyundai Tucson: Αναλυτικά η γκάμα κινητήρων με έως 292 ίππους

1 / 3