Αγγλία: Ενώπιον δικαστηρίου δυο Ιρανοί – Κατηγορούνται πως σχεδίαζαν χτύπημα κατά της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ

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Ενώπιον δικαστηρίου θα εμφανιστούν σήμερα δύο Ιρανοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με βόμβα εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Ο Σάλαμ Αχμάντιαν, 36 ετών, από το Λίβερπουλ, και ο Ράχμαν Σαλέχι, 34 ετών, από το Σάλφορντ, συνελήφθησαν στο Μάντσεστερ στις 20 Σεπτεμβρίου. Χθες, Παρασκευή, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας (CTP).

Οι δύο άνδρες φέρονται «να βρίσκονταν σε επαφή με ένα τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, ενδεχομένως στο Ιράν, στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου», διευκρίνισε η CTP σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, φέρονται να «επικοινώνησαν με άλλα άτομα μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών για την απόκτηση των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού», να προμηθεύτηκαν «εξοπλισμό απαραίτητο για την κατασκευή ή τη συναρμολόγηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού» και να «πραγματοποίησαν κατόπτευση τοποθεσιών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο επίθεσης».

«Η έρευνα αυτή επέτρεψε να αποτραπεί κάτι που πιστεύουμε ότι ήταν συνωμοσία με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ», δήλωσε η Βίκι Έβανς, εθνική συντονίστρια της CTP. «Δεν πιστεύουμε ότι υφίσταται συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό σε σχέση με αυτή την υπόθεση», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση για την απαγγελία κατηγοριών στην υπόθεση αυτή γίνεται έναν χρόνο μετά τη φονική επίθεση που εξαπολύθηκε εναντίον της συναγωγής Heaton Park Hebrew Congregation στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου είχαν συγκεντρωθεί πιστοί για τη γιορτή του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα του ιουδαϊσμού. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση της απαγγελίας κατηγοριών εις βάρος των δύο Ιρανών «θα αναστατώσει βαθιά τις εβραϊκές κοινότητές μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μάχμουντ.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο άνδρες έφτασαν στη Βρετανία αφού διέπλευσαν τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια, το 2020 και το 2023. Στον έναν από τους δύο άνδρες είχε χορηγηθεί άσυλο, ενώ η αίτηση του δεύτερου βρίσκεται υπό εξέταση.

«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια σειρά σοβαρών απειλών από το ιρανικό καθεστώς», τόνισε η Μάχμουντ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» για ιρανική εμπλοκή σε περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη Κυριακή κοντά σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία, η οποία χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ.

Ένας έκτος άνδρας, βρετανικής και ιρανικής υπηκοότητας, συνελήφθη την Πέμπτη στο πλαίσιο της έρευνας.

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