Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου

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Κατά την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 79.684.160,74 ευρώ σε 92.826 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.

Από 5 έως και 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25.000.000 ευρώ σε 41.000δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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