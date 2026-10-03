Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου

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Κατά την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 79.684.160,74 ευρώ σε 92.826 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.
Από 5 έως και 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
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