«Ανατίμηση 7,9% στα Airbnb: Πώς το Ιόνιο οδηγεί την κούρσα των εσόδων στο 9μηνο»

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Σε νέα τροχιά ανατιμήσεων κινήθηκε η αγορά των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) στην Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αγοράς. Παρά τη σχετική σταθεροποίηση της πληρότητας, η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση σημείωσε αισθητή άνοδο, με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να ξεχωρίζει για τις υψηλές επιδόσεις της.
+7,9% η μέση τιμή διανυκτέρευσης στο 9μηνο, φτάνοντας στα 121,55 ευρώ, από 112,68 ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
34,85% η μέση πληρότητα πανελλαδικά, καταγράφοντας οριακή μεταβολή (+0,8%).
+8% αύξηση στο RevPAR (έσοδο ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση) σε εθνικό επίπεδο.
Ενώ η αγορά της Αθήνας δείχνει σημάδια ωρίμανσης, με μικρή υποχώρηση της πληρότητας (−2,7%), οι νησιωτικοί προορισμοί του Ιονίου καταγράφουν ισχυρή δυναμική. Σύμφωνα με την ανάλυση, το Ιόνιο πέτυχε διψήφια αύξηση στο RevPAR (+11,8%), καταφέρνοντας να συνδυάσει την αυξημένη ζήτηση με υψηλότερες τιμές ανά βραδιά.
Αξιοσημείωτη είναι και η δομική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κάνουν κρατήσεις οι ταξιδιώτες. Το μερίδιο των απευθείας κρατήσεων (Direct) αυξήθηκε στο 10,6%, από 8,9% πέρυσι και 7,4% το 2024, εξέλιξη που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να περιορίζουν τις προμήθειες προς τις μεγάλες πλατφόρμες.
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