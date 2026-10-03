Φρέντι Μέρκιουρι: Χειρόγραφοι στίχοι των Queen «έπιασαν» 277.000 λίρες σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του Φρέντι Μέρκιουρι πωλήθηκε έναντι 277.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία στο Λονδίνο.

Οι χειρόγραφοι στίχοι του αρχηγού των Queen ήταν το αντικείμενο με την υψηλότερη τιμή πώλησης κατά την πρώτη ημέρα της δημοπρασίας «Music Live Auction» του οίκου Propstore.

Οι στίχοι προέρχονται από τις ηχογραφήσεις για το πρώτο σόλο άλμπουμ του αείμνηστου Φρέντι Μέρκιουρι, με τίτλο «Mr. Bad Guy» (1985).

Το τετράδιο ήταν ένα από τα αντικείμενα στη συλλογή του Ράίνχολντ Μακ, αρχείο με χειρόγραφους στίχους, αναμνηστικά από ηχογραφήσεις και προσωπικά δώρα, που τεκμηριώνουν τη στενή φιλία και τη δημιουργική συνεργασία του μουσικού παραγωγού με τον Μέρκιουρι.

Σύμφωνα με την Propstore ο Ράινχολντ Μακ, Γερμανός δισκογραφικός παραγωγός και ηχολήπτη, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για τη δουλειά του στα θρυλικά Musicland Studios του Μονάχου συνεργάστηκε με τα συγκροτήματα Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Electric Light Orchestra, και Black Sabbath, αλλά είναι περισσότερο γνωστός για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τους Queen. Ο Μακ ανέπτυξε στενή φιλία με τον Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος έγινε νονός του γιου του, Τζον Φρέντερικ Μακ. «Η Propstore έχει τη χαρά να παρουσιάζει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το αξιόλογο αρχείο του Μακ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 80 αντικείμενα-ενθύμια» αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.

Η ακουστική κιθάρα Takamine FP460SC του Νόελ Γκάλαχερ, με την οποία έπαιξε μουσική κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Oasis στο MTV Unplugged το 1996, κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ.

Είναι πλέον ακουστική κιθάρα του συγκροτήματος που πωλήθηκε στην υψηλότερη μέχρι τώρα τιμή , 226.800 αγγλικές λίρες

Το ασπρόμαυρο και χρυσό σακάκι στρατιωτικού στυλ του Μάικλ Τζάκσον, το οποίο φορέθηκε σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια των περιόδων των άλμπουμ του «Dangerous» και «HIStory», πωλήθηκε έναντι 226.800 λιρών. Το σακάκι από τη συλλογή «The Omer Bhatti Collection» ήταν του Νορβηγού ράπερ και χορευτή γνωστού με το καλλιτεχνικό όνομα O-Bee, στον οποίο το είχε χαρίσει ο Τζάκσον.

Από τη συλλογή του Ρέινχολντ Μακ, το πιάνο με ουρά Yamaha C3 με το οποίο έπαιξαν μουσική ο Μέρκιουρι, οι Queen, οι Rolling Stones, ο Έλτον Τζον και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες πωλήθηκε έναντι 81.900 λιρών.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Digger» – Μαύρη κωμωδία ή απλά πραγματικότητα;

Συνομιλία με ένα λογισμικό – Ένας AI περίπατος στην Αρχαία Αγορά

Rolling Stones: O Alexander Skarsgard είναι ο «Mr. Charm» στο νέο τους ομώνυμο τραγούδι – (Video)











