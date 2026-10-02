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02.10.2026 14:31

Rolling Stones: O Alexander Skarsgard είναι ο «Mr. Charm» στο νέο τους ομώνυμο τραγούδι – (Video)

02.10.2026 14:31
rolling-stones-mr-charm-skarsgard

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Οι Rolling Stones έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Mr. Charm», με πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και σκηνοθέτη τον Χένρι Σόλφιλντ.

Το βίντεο γυρίστηκε στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνια, με τον διάσημο ηθοποιό να υποδύεται έναν γοητευτικό ζιγκολό, ο οποίος καταφθάνει σε ένα παρακμιακό μοτέλ και εστιατόριο στην έρημο και καταφέρνει αμέσως να τραβήξει την προσοχή των θαμώνων.

Η μοναδική γυναίκα που φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστη από τη γοητεία του είναι εκείνη που υποδύεται το μοντέλο Σάρα Σαμπάιο .

Φορώντας ένα κίτρινο πουκάμισο με κρόσσια και μαύρο παντελόνι, ο Σκάρσγκαρντ κινείται στο βίντεο υιοθετώντας στοιχεία από το χαρακτηριστικό σκηνικό στιλ του Μικ Τζάγκερ.

Το άγνωστο «Bad Luck Hideaway» και η συμμετοχή του Τσάρλι Γουότς

Το «Mr. Charm» συνοδεύεται παράλληλα από το μέχρι πρότινος άγνωστο τραγούδι «Bad Luck Hideaway», ένα ντουέτο του Μικ Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς.

Στο κομμάτι περιλαμβάνονται μέρη με ντραμς από τον Τσάρλι Γουότς τα οποία είχαν ηχογραφηθεί στα British Grove Studios, σε παραγωγή του Άντριου Γουότ .

Το άλμπουμ «Foreign Tongues»

Το «Mr. Charm» είναι το τρίτο τραγούδι από το «Foreign Tongues», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου από την Capitol Records και αποτελεί το 25ο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones.

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ είναι ο πιο πρόσφατος γνωστός ηθοποιός που πρωταγωνιστεί σε βιντεοκλίπ του συγκροτήματος στο πλαίσιο της νέας δισκογραφικής δουλειάς του.

Στο βίντεο του «Jealous Lover» εμφανίστηκαν η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Τσαρλς Μέλτον, ενώ στο «In the Stars» πρωταγωνίστησε η Οντέσα Αζιόν.

Οι συνεργασίες στο «Foreign Tongues»

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, οι Rolling Stones ηχογράφησαν το «Foreign Tongues» στα Metropolis Studios του Λονδίνου.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

  • ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ
  • ο Ρόμπερτ Σμιθ
  • ο Στιβ Γουίνγουντ
  • ο Τσαντ Σμιθ

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