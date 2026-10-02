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02.10.2026 11:30

Άννα Βίσση: Η συναυλία θριάμβευσε, αλλά οικονομικά… απέτυχε – Η ζημιά του ενός εκατομμυρίου και το πανάκριβο matrix (Photos)

02.10.2026 11:30
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Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το περασμένο Σάββατο αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, καθώς έσπασε σχεδόν κάθε ρεκόρ προσέλευσης κοινού, με 95.000 κόσμου να γεμίζουν ασφυκτικά το Ολυμπιακό Στάδιο.

Η συναυλία επίσης έθεσε νέα στάνταρ για τα ελληνικά δεδομένα, όσον αφορά στη διοργάνωσή της, καθώς περιλάμβανε κυκλική σκηνή στο κέντρο της αρένας, ειδικά εφέ, γιγαντοοθόνες, φωτισμούς από… άλλο πλανήτη, αλλά και συμμετοχές πολλών γνωστών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικο. Υπό αυτή την έννοια, η συναυλία ήταν απολύτως επιτυχημένη.

Ωστόσο, από οικονομικής άποψης, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική, καθώς, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η διοργάνωση «μπήκε μέσα»: το κόστος ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα έφθασαν τα 8 εκατομμύρια, αφήνοντας τελικά ζημιά που φαίνεται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο.

Κατ’ αρχάς, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr, η διοργανώτρια εταιρεία, D&A Productions, που έχει ιδρύσει η ίδια η Άννα Βίσση μαζί με τη Δήμητρα Κούστα το 2025, ανέμενε ότι οι εισπράξεις της συναυλίας δεν θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος του event και ότι το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα δεν αποτέλεσε έκπληξη.

Όσον αφορά, τώρα, στους λόγους για το γεγονός ότι ένα άκρως επιτυχημένο event, από άποψη προσέλευσης κοινού, «μπήκε μέσα» κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας βασικός λόγος ήταν οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες κυμαίνονταν από σχεδόν 32 ευρώ μέχρι και 477 ευρώ, τα λεγόμενα VIP.

Σε γενικές γραμμές, λένε οι πληροφορίες, οι διοργανωτές αποφάσισαν συνειδητά να κρατήσουν τις τιμές όσο γίνεται πιο χαμηλές, με αποτέλεσμα – τελικά – οι εισπράξεις να μην μπορέσουν να καλύψουν καν το κόστος. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η τραγουδίστρια δεν έλαβε καν αμοιβή, προκειμένου να πληρωθούν οι συντελεστές της συναυλίας (μουσικοί, τεχνικοί, κ.λπ.).

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το topontiki.gr, o τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη συναυλία – οθόνες, φωτισμοί, ηχητικές εγκαταστάσεις, κ.λπ. – ήταν κορυφαίας ποιότητας, με αποτέλεσμα το κόστος όσον αφορά στο τεχνικό μέρος να ανέβει στη… στρατόσφαιρα και να «μετράει» στα εκατομμύρια ευρώ.

Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες, το κυλινδρικό dot matrix πάνω από τη σκηνή, στο οποίο γίνονταν διάφορές προβολές, ήλθε από το εξωτερικό και – σύμφωνα με ορισμένες πηγές με τις οποίες μίλησε το topontiki.gr – κόστισε περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν στα παραπάνω προστεθούν και τα έξοδα για την ενοικίαση του ΟΑΚΑ, γίνεται αντιληπτό ότι το κόστος της συναυλίας έμπαινε σε… άλλη διάσταση.

Πάντως, αυτό που αναφέρουν πληροφορίες από την διοργανώτρια εταιρεία είναι ότι υπάρχει ικανοποίηση για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, καθώς η συναυλία ήδη θεωρείται ιστορική.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 11:40
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