«Πνίγηκε» η Κρήτη: Έπεσε νερό 1 έτους μέσα σε 48 ώρες στο Ξυλόσκαλο Χανίων

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Πρωτοφανή ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην Κρήτη το διήμερο Παρασκευής 2/10 και Σαββάτου 3/10, με επίκεντρο το Ξυλόσκαλο Χανίων όπου καταγράφηκαν 440 mm βροχής.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της νεροποντής, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 440 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο ή 440 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επισημαίνεται πως το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

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