search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 12:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 10:44

«Πνίγηκε» η Κρήτη: Έπεσε νερό 1 έτους μέσα σε 48 ώρες στο Ξυλόσκαλο Χανίων

03.10.2026 10:44
kriti kakokairia vroxi 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πρωτοφανή ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην Κρήτη το διήμερο Παρασκευής 2/10 και Σαββάτου 3/10, με επίκεντρο το Ξυλόσκαλο Χανίων όπου καταγράφηκαν 440 mm βροχής.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της νεροποντής, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 440 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο ή 440 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επισημαίνεται πως το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυροί άνεμοι στην Αττική: 34 κλήσεις στην Πυροσβεστική για πεσμένα δέντρα και αφαιρέσεις αντικειμένων

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου λόγω των ισχυρών ανέμων

Φυλακές Κορυδαλλού: Η Γάκα αρπάχτηκε με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kataigida_2808_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

kasselakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου

kakokairia_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»: Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο – Σε κλοιό κακοκαιρίας για ακόμη ένα 24ωρο η Κρήτη

giorgos_mazonakis_3009
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κινητά, λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις: Κύμα φυγής με 164.434 αιτήσεις σε 9 μήνες – Τι φοβούνται οι ασφαλισμένοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

tsipras-alieis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλιείς σε Τσίπρα: «Τουρκικά αλιευτικά ψαρεύουν καθημερινά στα ελληνικά ύδατα - Έχετε ευθύνη που λέγατε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 12:47
kataigida_2808_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

kasselakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου

kakokairia_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»: Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο – Σε κλοιό κακοκαιρίας για ακόμη ένα 24ωρο η Κρήτη

1 / 3