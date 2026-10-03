Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου λόγω των ισχυρών ανέμων

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Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρα φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Όσον αφορά τις συστάσεις προς τους επιβάτες, πριν μεταβούν στα λιμάνια, θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

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