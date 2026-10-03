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03.10.2026 09:14

Ευθύμιος Λέκκας: «Θέλει προσοχή στην Κρήτη – Επιβαρυμένα από τις βροχοπτώσεις τα εδάφη»

03.10.2026 09:14
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Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη μίλησε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως είπε στο ΕΡΤnews, η κατάσταση στο νησί εξελίσσεται σχετικά καλά, καθώς, παρά τα έντονα φαινόμενα που είχαν προβλεφθεί, τα προβλήματα δεν είναι αντίστοιχα με εκείνα που καταγράφηκαν πριν από δύο ημέρες.

«Απ’ ό,τι φαίνεται πάμε σχετικά καλά», ανέφερε ο κ. Λέκκας, εξηγώντας ότι είχαν ανακοινωθεί έντονα φαινόμενα από το προηγούμενο βράδυ έως και σήμερα το βράδυ.

Όπως σημείωσε, πριν από δύο ημέρες καταγράφηκαν τεράστιες βροχοπτώσεις, με ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές και έφτασαν ακόμη και πάνω από 350 χιλιοστά.

Ο συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων με το φυσικό γεωγραφικό περιβάλλον της Κρήτης δημιούργησε προβλήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον καθηγητή, αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς λόγω της οργάνωσης που είχε προηγηθεί από τους επιχειρησιακούς φορείς. Ωστόσο, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως από τους κατοίκους, καθώς τα εδάφη έχουν επιβαρυνθεί από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις

Όπως εξήγησε, οι έντονες βροχοπτώσεις δεν δυσκολεύουν μόνο τις μετακινήσεις, αλλά μπορούν να προκαλέσουν και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ξαφνικές πλημμύρες, κυρίως σε μικρές λεκάνες απορροής που υπάρχουν στο βόρειο τμήμα της Κρήτης.

Παράλληλα, υπάρχουν και συνοδά δυναμικά προβλήματα, όπως οι διαβρώσεις, οι κατολισθήσεις και το κλείσιμο δρόμων από φερτά υλικά. Όπως ανέφερε, όλα αυτά δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο πλαίσιο για τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από τα φαινόμενα.

Αναφερόμενος, τέλος, στις συνέπειες της κακοκαιρίας, σημείωσε ότι υπήρξε και η περίπτωση ενός θανάτου, καθώς ένα άτομο βγήκε μέσα στη βροχόπτωση και παρασύρθηκε.

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