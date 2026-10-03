Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα, μετράει πληγές η Κρήτη, έντονα φαινόμενα ως την Κυριακή

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Οι πρώτες ημέρες του Οκτώβρη βρίσκουν τη χώρα χωρισμένη από τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Τo Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη , θέτοντας τη Μεγαλόνησο στο επίκεντρο για ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, αλλά και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Μέσα σε μόλις 48 ώρες, στα ορεινά του Ρεθύμνου έπεσε η ποσότητα νερού που πέφτει σε δύο ολόκληρα χρόνια στην Αθήνα!

Αν συνυπολογίσουμε την επιδείνωση που ακολουθεί —όπου αναμένεται να πέσουν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα—, μέχρι τη λήξη της κακοκαιρίας τα συνολικά ύψη βροχής θα προσεγγίσουν τα επίπεδα της ιστορικής κακοκαιρίας Daniel. Παράλληλα οι θυελλώδεις βοριάδες εκτός από τα προβλήματα που δημιουργούν σε στεριά και θάλασσα είναι και η γεννεσιουργός αιτία για την καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη, αφού κουβαλάνε όλη την υγρασία από το Αιγαίο και την εναποθέτουν ραγδαία στα βουνά της! Έτσι όσο δεν κοπάζουν, θα μετράμε χιλιοστά νερού… τα οποία από εδώ και στο εξής θα κυλάνε επιφανειακά τις πλαγιές του ψηλορείτη και θα καταλήγουν ορμητικά στα βόρεια πεδινα!

Στο κόκκινο η Κρήτη, θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και ηλιοφάνεια στα δυτικά

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για το Σάββατο, η χώρα χωρίζεται στα δύο.

Ξεκινώντας από τα βόρεια, γενικά θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με κάποιες τοπικές νεφώσεις. Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Ιόνιο ο ήλιος θα κυριαρχεί απόλυτα. Ωστόσο, στην Πίνδο, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ μόνο στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια περιμένουμε περισσότερες βροχές και πιθανές καταιγίδες ή βροχοθύελλες.

Νοτιότερα, προβλέπονται βροχές κατά τόπους έντονες στη Νότια Εύβοια και λιγότερα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και τα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Στο νότιο Ιόνιο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στο επίκεντρο των επικίνδυνων φαινομένων παραμένει η Κρήτη, όπου ισχυρές βροχές, βροχοθύελλες και καταιγίδες θα απασχολήσουν κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και επίμονα, απαιτώντας αυξημένη προσοχή. Παράλληλα, η διαταραχή θα επηρεάσει με βροχές και καταιγίδες τα Δωδεκάνησα αλλά και το απομακρυμένο Καστελόριζο.

Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες επιμένουν στο Αιγαίο φτάνοντας τα επίπεδα θύελλας, έως 8 με 9 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά, τα βόρεια και τη Θάλασσα των Κυθήρων. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Η θερμοκρασία διατηρείται αμετάβλητη και σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει 20 με 22°C στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ ακόμα πιο χαμηλές θα είναι οι τιμές στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 19°C. Την ίδια ώρα, στη δυτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25°C, ενώ το κρύο στα ορεινά και ημιορεινά καθιστά το σκηνικό καθαρά χειμερινό.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα ξυπνήσουμε με συννεφιασμένο ουρανό και τα σύννεφα θα επιμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα δημιουργείται η αίσθηση ότι «το πάει για βροχή» και τοπικά ενδέχεται να βρέξει, πιθανώς πιο έντονα. Οι βοριάδες θα πνέουν πολύ ισχυροί στα ανατολικά και νότια του νομού φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 22°C.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος, κυρίως με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητοί μέτριας έντασης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 24°C.

Σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων και εξασθένηση των ανέμων από την Κυριακή

Την Κυριακή, περισσότερο ήλιο περιμένουμε στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ περισσότερες νεφώσεις θα διατηρηθούν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Παράλληλα, λίγες τελευταίες βροχές περιμένουμε κυρίως στην Εύβοια, ενώ θα επιμείνουν τα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά με αισθητά μικρότερη ένταση. Στο πεδίο των ανέμων, οι ισχυροί βοριάδες επιμένουν στο Αιγαίο, εξασθενούν όμως κατά 1 μποφόρ, φτάνοντας έως τα 7 με 8 μποφόρ κυρίως στα κεντρικά, τα βόρεια και τη Θάλασσα των Κυθήρων. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης χωρίς να προβληματίσουν.

Η θερμοκρασία παραμένει αμετάβλητη και πιο χαμηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα:

Ανατολικά ηπειρωτικά & Αιγαίο: Το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 21 με 23°C.

Το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 21 με 23°C. Κρήτη: Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα πιο χαμηλές, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 19°C.

Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα πιο χαμηλές, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 19°C. Δυτική & Βόρεια Ελλάδα: Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 25°C.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 25°C. Ορεινά & Ημιορεινά: Το κρύο παραμένει αισθητό, καθιστώντας το σκηνικό καθαρά χειμερινό.

Αποκατάσταση του καιρού και επιστροφή της ηλιοφάνειας τη Δευτέρα

Την Δευτέρα φαίνεται να «σπάει» επιτέλους αυτή η εμμονική διαταραχή που έπνιξε την Κρήτη. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα και οι άνεμοι θα γαληνέψουν σημαντικά. Η φθινοπωρινή ψύχρα ωστόσο θα είναι εκεί για να μας θυμίζει πως οδεύουμε πλέον στην καρδιά του φθινοπώρου.

Με απλά λόγια… οι βόλτες του Σαββατοκύριακου απαιτούν μπουφανάκι πρωί – βράδυ και ζακέτα το μεσημέρι. Απολαύστε το στο έπακρο με κάθε καιρική συνθήκη και ας ελπίσουμε να κλείσουν γρήγορα οι πληγές που άνοιξαν στην Κρήτη!

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