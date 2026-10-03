Podcast – Γιάννης Κακλέας: «Με το έργο αυτό θέλω να κάνω μια βουτιά στο άμεσο και ακτιβιστικό θέατρο»

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Η Stages Network/Αθηναϊκά Θέατρα ανακοινώνει την ανάθεση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του θεάτρου Αποθήκη στον Γιάννη Κακλέα, ο οποίος προγραμματίζει για τη θεατρική περίοδο 2026-2027 μια σειρά παραστάσεων, παράλληλων δράσεων, συζητήσεων, δωρεάν studios για νέους ηθοποιούς και συναντήσεις με καλλιτέχνες του θεάτρου -και όχι μόνο- με στόχο τη δημιουργία ενός πολύμορφου θεατρικού τοπίου που θα ανοίξει έναν ζωντανό, εποικοδομητικό διάλογο πάνω σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στις ανασφάλειες και στις προσδοκίες του σημερινού δημιουργού που βιώνει μια εποχή πολιτικών αναταράξεων, μια εποχή με έντονες κοινωνικές και υπαρξιακές ανησυχίες.

Η αρχή θα γίνει τον Οκτώβριο με το ανέβασμα του έργου «Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ. Με αυτή την αφορμή, ο σημαντικός σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr. Στη διανομή συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής. Στην αρχή της συνομιλίας μας, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή αυτού του έργου.

«Οι Δίκαιοι» είναι ένα πολιτικό κείμενο-ντοκουμέντο που θέτει το βασικό θέμα της εξέγερσης απέναντι σε ένα καθεστώς βίαιο, σε ένα καθεστώς ανελευθερίας, καταπίεσης και κοινωνικής αδικίας. Ένα κείμενο που δεν αγγίζει απλώς πολιτικά και κοινωνικά θέματα, αλλά εμβαθύνει σε ζητήματα αξιοπρέπειας, ανθρωπισμού και ηθικής στάσης μέσα από μια βαθιά υπαρξιακή διάσταση που οριοθετεί η σκέψη του ακτιβιστή-φιλοσόφου Αλμπέρ Καμύ.

Εκτός από την παράσταση αυτή, όμως, παράλληλα θα οργανωθεί στο θέατρο Αποθήκη σειρά διαλέξεων-παρουσιάσεων που θα εστιάσουν στη φιλοσοφική ματιά του Αλμπέρ Καμύ και στα υπαρξιακά θέματα που θίγει, όπως ο μύθος του Σίσυφου, ο επαναστατημένος άνθρωπος κ.ά. Επίσης, θα ακολουθήσουν συναντήσεις με ανθρώπους του θεάτρου, στις οποίες θα προβληθούν ερωτήματα που αφορούν στη σύγχρονη προβληματική και θεματολογία της θεατρικής πράξης.

Από τον Νοέμβριο 2026, ο Γιάννης Κακλέας ανέφερε ότι θα ανοίξει τον κύκλο δωρεάν μαθημάτων σε νέους ηθοποιούς που επιθυμούν την άσκηση και την ανάπτυξη των εκφραστικών τους μέσων. Από τον μήνα Δεκέμβριο 2026, σε μία προσπάθεια ανάδειξης των νέων τάσεων στη θεατρική πρακτική, στο θέατρο Αποθήκη θα παρουσιάζονται, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, δουλειές νέων δημιουργών και εναλλακτικών θεατρικών σχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αναφέρθηκε πολλές φορές στον Αλέκο Παναγούλη, σχετίζοντάς τον με την υπόθεση του έργου «Οι Δίκαιοι». Είπε χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που διαβάζω το έργο, στο μυαλό μου έρχεται ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος είναι ένα σπουδαίο φωτεινό παράδειγμα και ένα ελληνικό σύμβολο εξέγερσης».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην παράσταση του θεάτρου Ακροπόλ: «Συρανό», που ξαναπαίζεται σε δική του σκηνοθεσία μετά από καιρό και επιθυμία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

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