CrediaBank: Στο 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής και ισχυρότερη παρουσία στις επενδυτικές υπηρεσίες και κεφαλαιαγορές

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Την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής ολοκλήρωσε η CrediaBank, εντάσσοντας μία από τις παλαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες της ελληνικής αγοράς στον Όμιλό της.

Η εταιρεία μετονομάζεται σε CrediaPantelakis Securities και θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα, με στόχο τη διεύρυνση των εργασιών της και την αξιοποίηση συνεργειών με την Τράπεζα.

Η συμφωνία ενισχύει την παρουσία της CrediaBank στον τομέα των επενδυτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών, προσθέτοντας στον Όμιλο πρόσβαση σε ελληνικές και διεθνείς κεφαλαιαγορές, υπηρεσίες επενδυτικής έρευνας, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής.

Παράλληλα, οι πελάτες της Τράπεζας θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα επενδυτικών προϊόντων, ενώ οι πελάτες της CrediaPantelakis Securities θα μπορούν να αξιοποιούν τις τραπεζικές υπηρεσίες του Ομίλου.

Για τη CrediaBank, η συναλλαγή έχει και σαφή οικονομική στόχευση, καθώς επιδιώκεται η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, γεγονός που επιτρέπει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Τράπεζας, αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ομίλου.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή ιδρύθηκε το 1920 και διαθέτει μακρά παρουσία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς και σχέσεις με Έλληνες και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Είναι επίσης μέλος των αγορών μετοχών και παραγώγων της Euronext Athens.

Στο επόμενο στάδιο, η συνεργασία των δύο πλευρών θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, στην τεχνολογική αναβάθμιση και στη δημιουργία πιο ενιαίου μοντέλου εξυπηρέτησης.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, επισήμανε ότι η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης των υπηρεσιών και αύξησης της συμμετοχής των προμηθειών στα έσοδα του Ομίλου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της CrediaPantelakis Securities, Νίκος Παντελάκης, χαρακτήρισε την ένταξη στον Όμιλο νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την εταιρεία, με έμφαση στη δημιουργία ισχυρότερης πλατφόρμας επενδυτικών υπηρεσιών.

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