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01.10.2026 10:26

Η THEON εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ και προεπιλέγεται για συμβάσεις υψηλότερης αξίας

01.10.2026 10:26
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Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει νέες παραγγελίες συνολικής αξίας περίπου €50 εκατ. από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, η THEON έλαβε ειδοποίηση κατακύρωσης για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης NYX και το δίκυαλο σύστημα μικτής απεικόνισης ORION σε ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική σύμβαση παράδοσης διοπτρών ORION από χώρα της Δυτικής Ευρώπης, γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας THEON NEXT για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού, πλήρως διασυνδεδεμένου συστήματος όρασης του στρατιώτη του μέλλοντος.

Παράλληλα, νέες παραγγελίες για συστήματα παρακολούθησης ξηράς και θαλάσσης αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ ήρθαν στον Όμιλο μέσω της ΚΑΠΠΑ (εταιρία 100% ελεγχόμενη από τη THEON).

Το υπόλοιπο των νέων παραγγελιών αφορούν διάφορα φορητά συστήματα. Με την έναρξη του Δ’ τριμήνου του 2026, παρατηρείται η προτεραιοποίηση προμήθειας εξοπλισμού χερσαίων δυνάμεων, όπως αναμενόταν από τη Διοίκηση, ήδη από τις αρχές του έτους, με την εταιρεία να επιλέγεται για ευάριθμες αναθέσεις.

Οι νέες αυτές παραγγελίες ενισχύουν περαιτέρω την ηγετική θέση της THEON στον τομέα των συστημάτων για τον στρατιώτη νέας γενιάς. Κατά τις προβλέψεις της εταιρείας, περαιτέρω επιτάχυνση αναμένεται κατά το Δ’ τρίμηνο του 2026 και στις αρχές του 2027.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, δήλωσε:
«Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι διαμορφώνονται ισχυρές προοπτικές σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας για το Δ’ τρίμηνο του 2026 και το Α’ τρίμηνο του 2027. Πέρα από αυτή την πρώτη σειρά νέων παραγγελιών, η THEON έχει επιλεγεί για επιπλέον παραγγελίες συνολικής αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων αγοράς, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία οριστικής επιβεβαίωσης και αναμένεται να οριστικοποιηθούν το αργότερο έως το Α’ τρίμηνο του 2027. Παρ’ όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να τηρούμε συντηρητική στάση στις εκτιμήσεις μας. Τέλος, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο συντονισμός μεταξύ των ομάδων Business Development και Έρευνας & Ανάπτυξης επιταχύνεται ήδη σε όλους τους σχετικούς τομείς, όσον αφορά στα σταθεροποιημένα συστήματα (gimbals) και στα συστήματα αεράμυνας, στο πλαίσιο των επενδύσεων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Η πλήρης επιχειρησιακή συγχώνευση θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά τη λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η THEON έχει ήδη ξεκινήσει να προσφέρει διεθνώς ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ηλεκτροοπτικών συστημάτων».

Η Theon International Plc (THEON) 

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