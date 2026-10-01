ΗΠΑ: Σοκάρουν τα στοιχεία για τους γάμους χιλιάδων ανηλίκων – Νόμιμοι σε 32 πολιτείες, μόλις καταργήθηκαν στην Καλιφόρνια

Takeaways by to pontiki AI Η Καλιφόρνια έγινε μόλις η 18η πολιτεία των ΗΠΑ που απαγορεύει πλήρως τον γάμο ανηλίκων, καταργώντας κάθε εξαίρεση για γάμους πριν από τα 18 έτη.

Σε 32 πολιτείες των ΗΠΑ ο γάμος ανηλίκων παραμένει νόμιμος υπό προϋποθέσεις.

Έρευνα της οργάνωσης Unchained At Last κατέδειξε ότι μεταξύ 2000 και 2021 πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ σχεδόν 315.000 γάμοι με τη συμμετοχή ανηλίκων.

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Η Καλιφόρνια έγινε η 18η πολιτεία των ΗΠΑ που απαγορεύει πλήρως τον γάμο πριν από τα 18, όμως σε μεγάλο μέρος της χώρας οι ανήλικοι εξακολουθούν να μπορούν να παντρευτούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, υπέγραψε στις 30 Σεπτεμβρίου τον νόμο που καταργεί τον γάμο ανηλίκων στην πολιτεία, βάζοντας τέλος στις εξαιρέσεις που επέτρεπαν μέχρι σήμερα σε άτομα κάτω των 18 ετών να παντρεύονται με γονική συναίνεση και δικαστική έγκριση.

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και καθορίζει τα 18 έτη ως το κατώτατο όριο ηλικίας τόσο για γάμο όσο και για σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό ζήτημα στις ΗΠΑ: ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι νόμιμος σε 32 πολιτείες, με διαφορετικούς περιορισμούς και εξαιρέσεις ανά περιοχή.

Μέχρι το 2018 καμία πολιτεία δεν τον απαγόρευε πλήρως

Μόλις πριν από λίγα χρόνια η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

Το 2017 ο γάμος πριν από τα 18 ήταν ακόμη νόμιμος και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Το Ντέλαγουερ και το Νιου Τζέρσεϊ έγιναν το 2018 οι πρώτες πολιτείες που θέσπισαν πλήρη απαγόρευση χωρίς εξαιρέσεις.

Ακολούθησαν σταδιακά και άλλες πολιτείες, με την Καλιφόρνια να γίνεται πλέον η 18η που ορίζει ότι κανείς δεν μπορεί να παντρευτεί πριν συμπληρώσει τα 18.

Στις υπόλοιπες 32 πολιτείες, η δυνατότητα γάμου ανηλίκων παραμένει, αν και οι κανόνες διαφέρουν. Σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται κατώτατα όρια ηλικίας, γονική συναίνεση, δικαστική έγκριση ή άλλες εξαιρέσεις.

Σχεδόν 315.000 ανήλικοι παντρεύτηκαν σε δύο δεκαετίες

Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μια πρακτική περιορισμένη σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Unchained At Last, σχεδόν 315.000 ανήλικοι παντρεύτηκαν νόμιμα στις ΗΠΑ μεταξύ 2000 και 2021.

Από αυτούς:

το 86% ήταν κορίτσια ,

, το 96% ήταν ηλικίας 16 ή 17 ετών ,

, οι περισσότεροι γάμοι κοριτσιών ήταν με ενήλικους άνδρες,

ενώ καταγράφηκαν ακόμη και περιπτώσεις παιδιών ηλικίας μόλις 10 ετών.

Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι οι ενήλικοι άνδρες που παντρεύονταν ανήλικα κορίτσια ήταν κατά μέσο όρο περίπου τέσσερα χρόνια μεγαλύτεροι.

Γιατί οι νόμοι διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία

Ένας από τους βασικούς λόγους που ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να επιτρέπεται σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ είναι ότι η ηλικία γάμου ρυθμίζεται σε επίπεδο πολιτειών.

Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ διαφορετικό νομικό πλαίσιο ανάλογα με το πού ζει κάποιος: σε ορισμένες πολιτείες τα 18 αποτελούν απόλυτο κατώτατο όριο, ενώ αλλού εξακολουθούν να υφίστανται εξαιρέσεις για άτομα κάτω των 18 ετών. Οργανώσεις που ζητούν την πλήρη κατάργηση της πρακτικής υποστηρίζουν ότι αυτά τα διαφορετικά νομικά καθεστώτα αφήνουν κενά στην προστασία των ανηλίκων.

Η περίπτωση της Καλιφόρνιας

Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου, η Καλιφόρνια δεν είχε απόλυτο κατώτατο όριο ηλικίας για γάμο, εφόσον υπήρχε γονική συναίνεση και δικαστική έγκριση.

Ο Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε την απαγόρευση ένα μέτρο που είχε καθυστερήσει και δήλωσε ότι στόχος της είναι η ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων.

Στην υπογραφή του νόμου ήταν παρούσα και η Κόρτνεϊ Στόντεν, η οποία είχε παντρευτεί σε ηλικία 16 ετών τον τότε 50χρονο ηθοποιό Νταγκ Χάτσισον και τα τελευταία χρόνια έχει ταχθεί δημόσια υπέρ της κατάργησης των γάμων ανηλίκων.

Η ίδια χαρακτήρισε την αλλαγή «νίκη», επισημαίνοντας ωστόσο ότι σκοπεύει να συνεχίσει την εκστρατεία της έως ότου ο γάμος ανηλίκων απαγορευτεί και στις 50 πολιτείες.

Η Καλιφόρνια προστίθεται έτσι σε μια ολοένα μεγαλύτερη ομάδα πολιτειών που έχουν καταργήσει όλες τις εξαιρέσεις για γάμο πριν από τα 18, την ώρα που στις υπόλοιπες 32 πολιτείες η συζήτηση για το κατώτατο όριο ηλικίας παραμένει ανοιχτή.

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