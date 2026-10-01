Τελεσίγραφο των ΗΠΑ στην ΕΕ για τα αποθέματα diesel – Ζητάει να αποδεσμεύσει 120 εκατ. βαρέλια εντός εξαμήνου, αλλιώς «παγώνει» τις εξαγωγές

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Οι ΗΠΑ έστειλαν «τελεσίγραφο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απελευθερώσει αποθέματα diesel «εντός εξαμήνου».
Οπως αναφέρει το Reuters, η κίνηση της Ουάσιγκτον μεταφράζεται ως μία «οξεία διπλωματική και οικονομική αντιπαράθεση εν εξελίξη» καθώς οι Αμερικανοί επιχειρούν να φέρουν υπό ασφυκτική πίεση την Ευρώπης, βλέποντας πως η κρίση στη Μέση Ανατολή θα έχει και στη χώρα τους άμεσες επιπτώσεις.
Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος, η Ουάσινγκτον αξιώνει την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου, στρέφοντας τα πυρά της στη Γαλλία και τη Γερμανία.
Μάλιστα, προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ, κάτι που αν γίνει θα προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα.
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