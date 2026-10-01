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01.10.2026 11:35

Ηράκλειο: Ερωτική αντιζηλία πίσω από τα… φέιγ βολάν που διαπόμπευσαν 52χρονη

01.10.2026 11:35
irakleio-fylladia

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Μία 36χρονη γυναίκα ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση με την δημόσια διαπόμπευση γυναίκας στο Ηράκλειο με φέιγ βολάν.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η 36χρονη είχε βάλει έναν φίλο της να μοιράζει φυλλάδια με φωτογραφίες της 52χρονης σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά, διασύροντάς την καθώς πέρα από τα προσωπικά της στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), έγραφαν χυδαία σχόλια για την προσωπική της ζωή.

Το θύμα της υπόθεσης αναγνώρισε την 36χρονη, όπως και ο σύζυγος του θύματος, καθώς είναι γνώριμοι.

Η 52χρονη υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων καθώς, αποδίδοντας το περιστατικό σε προσωπική διαφορά και ερωτική αντιζηλία.

Οπως αναφέρει το creta24, το καλοκαίρι είχαν προηγηθεί περιστατικά παρενόχλησης, με μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με την καταγγελία, αφορούσαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή της 52χρονης.

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