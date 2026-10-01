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01.10.2026 13:45

Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Έρχεται νέα επιδείνωση, στο επίκεντρο η Κρήτη

01.10.2026 13:45
kakokairia_kriti

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Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει το νότιο Αιγαίο, με επίκεντρο κυρίως την Κρήτη.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των πολύ θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων, που θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Πρόσκαιρη ύφεση και νέα επιδείνωση

Αναλυτικά σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ:

Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο,κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα,

  1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) έως τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

  1. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Την ίδια ώρα, προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ενώ για τα βραδινά, που είναι προγραμματισμένα από τις 20:00 έως τις 22:00, αναμένεται έκδοση δελτίου της ΕΜΥ στις 18:00.

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων.

Από τη Ραφήνα τα δρομολόγια παραμένουν ανεκτέλεστα, ενώ αναμένεται στις 17:30 ενημέρωση για το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος» προς τις Κυκλάδες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Λαύριο, όπου τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν ενημέρωση για το απογευματινό δρομολόγιο των 18:30.

Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

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