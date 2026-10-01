Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου

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Ανεκτέλεστα παραμένουν τα προγραμματισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων.

Με βάση την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ περίπου έως τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι.

Στη συνέχεια αναμένεται να εκδοθεί νέο δελτίο, προκειμένου να γίνει γνωστό εάν και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Οι αλλαγές από το λιμάνι του Πειραιά

Διαφορετική είναι η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν γίνει τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συγκεκριμένα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα εκτελεστούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ενημέρωση πριν την αναχώρηση

Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν μετά την έκδοση του επόμενου δελτίου.

Νέα ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες, οπότε θα ξεκαθαρίσει τι θα ισχύσει για τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά.

Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για την κακοκαιρία

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Η προειδοποίηση αφορά όλους όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στην περιοχή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο.

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