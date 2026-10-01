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01.10.2026 08:20

Οδηγός ταξί έτρεχε με 206 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό και το μετέδιδε live μέσω TikTok

01.10.2026 08:20
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  • Οδηγός κίτρινου οχήματος φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα 206 χιλιομέτρων την ώρα στην Αττική Οδό, σε σημεία όπου το επιτρεπόμενο όριο ήταν σημαντικά χαμηλότερο.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο μέσω κινητού τηλεφώνου και μεταδόθηκε ζωντανά από τον 46χρονο οδηγό μέσω του λογαριασμού του στο TikTok.
  • Μετά από ανώνυμη καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον οδηγό και το όχημά του, αξιοποιώντας το οπτικοακουστικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο 46χρονος οδηγός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες για διάφορες τροχονομικές παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνους ελιγμούς και χρήση κινητού τηλεφώνου.
  • Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγού για το νέο περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

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Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 και στη συνέχεια 70 χλμ./ώρα.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχυμέτρου οχήματος.

Στο βίντεο, το οποίο μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό, φαίνεται ένα κίτρινο Skoda να κινείται στην Αττική Οδό και να αναπτύσσει ταχύτητα έως και 206 χλμ./ώρα. Στη συνέχεια ο οδηγός φέρεται να επιβραδύνει, με τη μετάδοση να διακόπτεται όταν η ταχύτητα είχε πέσει στα 155 χλμ./ώρα.

Από την αξιοποίηση του υλικού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, εντόπισαν το σημείο της καταγραφής.

Σύμφωνα με την προανάκριση, το όχημα κινούνταν στο ύψος της εξόδου προς το αεροδρόμιο, στην περιοχή του Κορωπίου, με κατεύθυνση από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο. Πρόκειται για κίτρινο Skoda Octavia, το οποίο ανήκει και οδηγείται από τον 46χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είναι παράλληλα διαχειριστής του συγκεκριμένου λογαριασμού στο TikTok.

Το παρελθόν του οδηγού στην Τροχαία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες , ο συγκεκριμένος οδηγός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τροχονομικές παραβάσεις.

Ειδικότερα, του είχαν βεβαιωθεί παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς, για υπερβολική ταχύτητα, καθώς είχε εντοπιστεί να κινείται με 140 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 80 χλμ./ώρα, αλλά και για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Παράβαση για υπερβολική ταχύτητα είχε βεβαιωθεί σε βάρος του και το 2016 από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το νέο περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

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