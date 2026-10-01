Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση σπείρας σε Μαρούσι και Κηφισιά: Άρπαζε αλυσίδες από γυναίκες – Δύο συλλήψεις

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Στόχο κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, προκειμένου να αρπάζει από πάνω τους αλυσίδες και κοσμήματα αξίας, είχε βάλει σπείρα που δρούσε σε Μαρούσι και Κηφισιά.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε η ΕΡΤ, έχει καταγραφει η βίαιη επίθεση δύο νεαρών σε βάρος 60χρονης στην Κηφισιά

Στο βίντεο, οι δύο νεαροί φαίνονται να πλησιάζουν την ανυπεράσπιστη γυναίκα και να την ρίχνουν στο οδόστρωμα, επιχειρώντας με τη βία να της αφαιρέσουν την αλυσίδα από τον λαιμό. Η 60χρονη φωνάζει και προσπαθεί να αντιδράσει, ενώ οι δράστες επιμένουν στην προσπάθειά τους, παρά τις εκκλήσεις και τις κραυγές της.

Τελικά, οι δύο νεαροί δεν καταφέρνουν να αρπάξουν την αλυσίδα και απομακρύνονται τρέχοντας. Λίγη ώρα αργότερα, ένας περαστικός οδηγός και μία κάτοικος της περιοχής σπεύδουν να βοηθήσουν τη γυναίκα, η οποία τους περιγράφει τι έχει συμβεί και τους λέει ότι οι δράστες την είχαν αρπάξει από τον λαιμό, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να της πάρουν την αλυσίδα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο ως συνεργό που φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική ομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και τους τελευταίους μήνες παρακολουθούσαν κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, τις οποίες επέλεγαν ως στόχους ενώ κινούνταν στους δρόμους.

Αφού εντόπιζαν τα θύματά τους, τα πλησίαζαν πεζή και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τους επιτίθεντο και τις έριχναν στο έδαφος, αρπάζοντας με τη βία τις αλυσίδες από τον λαιμό τους. Στο στόχαστρό τους βρίσκονταν κυρίως χρυσές αλυσίδες. Μετά την επίθεση, οι δράστες φέρονται να απομακρύνονταν γρήγορα από το σημείο, αφήνοντας τα θύματά τους στο έδαφος.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους δύο νεαρούς στο κέντρο της Κηφισιάς. Οι αστυνομικοί τούς έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν να σταματήσουν για έλεγχο.

Οι δύο νεαροί, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν συμμορφώθηκαν στο σήμα των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή τους και η μεταφορά τους στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Από την έρευνα που ακολούθησε φέρεται να προέκυψε η συμμετοχή τους στις επιθέσεις με στόχο την αρπαγή κοσμημάτων από γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων.

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